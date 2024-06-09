Китай хоче прив'язати до себе РФ будь-яким шляхом щонайменше на 40-50 років, - Клімкін

Про це розповів дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 Павло Клімкін в етері телеканалу "Еспресо".



"Логіка китайців дуже проста - прив'язати до себе Росію будь-яким шляхом щонайменше на найближчі 40-50 років, коли вони вважають, що світ буде визначатися стратегічним суперництвом США і Китаю. Вони до кінця будуть йти цим шляхом, як і бразильці. Але у бразильців є ще багато різних речей в голові. У них близько 380 млрд активів за кордоном. Через декілька днів буде рішення про використання прибутків від російських активів. Подивимось, чи буде воно оформлене юридично, і чи буде це політичним рішенням. Вже зараз араби, бразильці і китайці запитують: "Що буде з нашими активами?". Я їм кажу: "Ви ж не збираєтесь нападати завтра?". Вони кажуть, що ні, але мовляв, можливо будуть себе якось погано для Заходу поводити. Україні потрібно працювати із незахідним світом, але це стає дедалі складніше. Хтось починає думати просто про себе. Але для більшості країн, які щось значать на Заході, перемога Росії - щось таке, що "не пасує", як і наша перемога. Китайці бачать все стратегічно. Вони хочуть, щоб Росія була до них прив'язана на перспективу. Китайці вважають, що особисті відносини зараз працюють. Але чи будуть вони працювати через 10 років? Хто ж знає, хто буде лідерами Китаю і Росії", - зазначив він.

Логіка конференції у Швейцарії - тримати хоча б частину незахідного світу в тонусі, каже Клімкін.

"Як на мене, китайці і сауди з'їхали з саміту не через антиукраїнські погляди. У них немає чогось антиукраїнського чи зовсім проросійського. У них є логіка, що вони це візьмуть на себе. Колись Ердоган всім казав, що буде найкращим посередником, щоб всі орієнтувалися на нього, приїжджали у Стамбул. А сьогодні сауди кажуть, що тепер, скоріше, вони будуть наступними за підтримки китайців", - додав Клімкін.