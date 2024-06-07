Китай домагається капітуляції України, - дипломат Чалий

Таку думку висловив дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України у США Валерій Чалий в етері телеканалу "Еспресо".

"Головне, щоб не було розмитого, шоб план був мирний, основний, той що представляє Україну. Зараз є певні ризики стосовно того, що може бути якийсь спільний документ, який розмиє цю позицію. Але можна обійти цю ситуацію. Думаю, дипломати над цим зараз працюють. Але стосовно спроб Китаю, то він домагається капітуляції України. Все дуже просто. Китай розуміє, що Україна на це не піде. Тому його задовольняє затягування війни. З іншого боку, тягнути довго Китаю також не вигідно. Якщо в цю війну включаться інші країни, тоді Китай програє ситуацію, як і Путін. Тому зараз в слушний момент вони хочуть зафіксувати перемогу Росії", - зазначив він.

Китай грає проти України. Потрібно приймати якісь заходи, щоб хоча б зменшити загрози з його боку, каже Чалий.

"Стосовно усіх заяв про кількість країн, це поки що пусті заяви. Це ніякий не мирний план Китаю. Там є три позиції. Припинити воювати, це те чого хоче Путін - залишити загарбане і зупинитися. Прийдеться усвідомити, що Китай, на жаль, не на нашому боці", - додав дипломат.

Саміт миру у Швейцарії

Мирна конференція щодо України запланована на 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. Швейцарія запросила на цю конференцію понад 160 делегацій, але не Росію. У Швейцарії пояснили, що не запрошували Росію "на цьому етапі", проте вважають мирний процес загалом "немислимим" без участі Росії.

Водночас нейтральна Швейцарія рішуче засуджує агресію Росії проти України. Саміт у Бюргенштоку Швейцарія вважає таким, що покликаний розпочати мирний процес.

Станом на 15 травня Швейцарія повідомляла, що участь у саміті миру підтвердили понад 50 держав. Після цього участь у мирній конференції також підтвердили Грузія, Малаві, Португалія, Ліхтенштейн, Хорватія, Індія, Румунія, Австрія, Албанія, Чилі, Греція, Норвегія, Північна Македонія, Кот-д'Івуар.

3 червня стало відомо, що у швейцарському Саміті миру щодо України братимуть участь 107 держав і міжнародних організацій.

Водночас від Сполучених Штатів Америки візьме участь віцепрезидентка Камала Гарріс.