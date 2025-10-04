Китай має значну перевагу у здатності залучати людей: експрацівник ЦРУ Гофф про роботу китайських спецслужб

Про це в етері Еспресо розповів Ральф Гофф, колишній керівник спецоперацій Центрального розвідувального управління в Європі та Євразії в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Китай має колосальні ресурси. Це дуже багата країна, і комуністична партія цілеспрямовано виділяє величезні кошти на розвиток спецслужб, що вже приносить відчутні результати. Наприклад, коли йдеться про операції проти США, варто згадати мовний чинник: громадян Китаю, які володіють англійською на університетському рівні, у мільйони разів більше, ніж американців, які знають китайську на такому ж рівні. Додаючи ще й чисельну китайську діаспору в Сполучених Штатах, стає зрозуміло, що Китай має значну перевагу у здатності залучати людей, які вільно володіють англійською. Це робить їхні спецслужби надзвичайно ефективними та добре забезпеченими ресурсами", - прокоментував експрацівник ЦРУ.

Гофф додав, що Росія поступово перетворюється на васала Китаю і дедалі очевидніше стає його молодшим партнером.