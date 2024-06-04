Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль: держдеп США про відмову Пекіна від участі в Саміті миру

Про це інформує Голос Америки.

"Ми завжди чітко заявляли, що Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якби він захотів. Але наразі важко зрозуміти, як вони можуть зіграти таку роль, враховуючи дії, яких Китай вживав протягом останніх місяців, щоб відбудувати та реконструювати оборонно-промислову базу Росії", - наголосив Міллер.

Він додав, що США й надалі будуть "чітко пояснювати Китаю, що вони проти таких дій, і будемо притягати до відповідальності причетні до цього організації".

Коментуючи Саміт миру, Міллер підкреслив, що США підтримують дипломатичні зусилля України та очікують, що ця подія буде успішною.

"Ми підтримуємо мирний саміт, ми хочемо, щоб він був успішним, і саме тому ви бачите, що віцепрезидентка Сполучених Штатів буде особисто присутня на цьому саміті. Ми підтримуємо дипломатичні зусилля України", - сказав речник американського держдепу.