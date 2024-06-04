Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль: держдеп США про відмову Пекіна від участі в Саміті миру
Речник держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що поки не бачать, як китайська сторона може посприяти успішному проведенню Саміту миру у Швейцарії
Про це інформує Голос Америки.
"Ми завжди чітко заявляли, що Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якби він захотів. Але наразі важко зрозуміти, як вони можуть зіграти таку роль, враховуючи дії, яких Китай вживав протягом останніх місяців, щоб відбудувати та реконструювати оборонно-промислову базу Росії", - наголосив Міллер.
Він додав, що США й надалі будуть "чітко пояснювати Китаю, що вони проти таких дій, і будемо притягати до відповідальності причетні до цього організації".
Коментуючи Саміт миру, Міллер підкреслив, що США підтримують дипломатичні зусилля України та очікують, що ця подія буде успішною.
"Ми підтримуємо мирний саміт, ми хочемо, щоб він був успішним, і саме тому ви бачите, що віцепрезидентка Сполучених Штатів буде особисто присутня на цьому саміті. Ми підтримуємо дипломатичні зусилля України", - сказав речник американського держдепу.
- Нагадаємо, що Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу приєднатися до Саміту миру, який відбудеться 15-16 червня 2024 року на курорті Бюргеншток. Свою участь підтвердили уже 107 держав і міжнародних організацій.
- 31 травня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Китай не братиме участі в Саміті миру у Швейцарії 15 та 16 червня, адже його не схвалює Росія.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Китай і Росія здійснюють масштабну протидію Саміту миру. Зокрема, держави вдаються до трьох дій, аби перешкодити події.
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