ООН підтвердила участь у червневому Саміті миру
У секретаріаті Організації Об’єднаних Націй підтвердили, що ООН буде представлена на Саміті миру щодо України, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії
Про це інформує кореспондент Укрінформу.
Підтвердив участь ООН у Саміті заступник речника генсека ООН Фархан Гак, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати спроби Росії та її прихильників зірвати форум.
"Принциповий коментар з цього приводу такий: ми братимемо участь (у Саміті миру – ред.). Ближче до дати проведення заходу ми зможемо поінформувати вас, хто саме там буде", - наголосив Гак.
Саміт миру у Швейцарії
Мирна конференція щодо України запланована на 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. Швейцарія запросила на цю конференцію понад 160 делегацій, але не Росію. У Швейцарії пояснили, що не запрошували Росію "на цьому етапі", проте вважають мирний процес загалом "немислимим" без участі Росії.
Водночас нейтральна Швейцарія рішуче засуджує агресію Росії проти України. Саміт у Бюргенштоку Швейцарія вважає таким, що покликаний розпочати мирний процес.
Станом на 15 травня Швейцарія повідомляла, що участь у саміті миру підтвердили понад 50 держав. Після цього участь у мирній конференції також підтвердили Грузія, Малаві, Португалія, Ліхтенштейн, Хорватія, Індія, Румунія, Австрія, Албанія, Чилі, Греція, Норвегія, Північна Македонія, Кот-д'Івуар.
3 червня стало відомо, що у швейцарському Саміті миру щодо України братимуть участь 107 держав і міжнародних організацій.
Водночас від Сполучених Штатів Америки візьме участь віцепрезидентка Камала Гарріс.
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