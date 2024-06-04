ООН підтвердила участь у червневому Саміті миру

Про це інформує кореспондент Укрінформу.

Підтвердив участь ООН у Саміті заступник речника генсека ООН Фархан Гак, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати спроби Росії та її прихильників зірвати форум.

"Принциповий коментар з цього приводу такий: ми братимемо участь (у Саміті миру – ред.). Ближче до дати проведення заходу ми зможемо поінформувати вас, хто саме там буде", - наголосив Гак.

Саміт миру у Швейцарії

Мирна конференція щодо України запланована на 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. Швейцарія запросила на цю конференцію понад 160 делегацій, але не Росію. У Швейцарії пояснили, що не запрошували Росію "на цьому етапі", проте вважають мирний процес загалом "немислимим" без участі Росії.

Водночас нейтральна Швейцарія рішуче засуджує агресію Росії проти України. Саміт у Бюргенштоку Швейцарія вважає таким, що покликаний розпочати мирний процес.

Станом на 15 травня Швейцарія повідомляла, що участь у саміті миру підтвердили понад 50 держав. Після цього участь у мирній конференції також підтвердили Грузія, Малаві, Португалія, Ліхтенштейн, Хорватія, Індія, Румунія, Австрія, Албанія, Чилі, Греція, Норвегія, Північна Македонія, Кот-д'Івуар.

3 червня стало відомо, що у швейцарському Саміті миру щодо України братимуть участь 107 держав і міжнародних організацій.

Водночас від Сполучених Штатів Америки візьме участь віцепрезидентка Камала Гарріс.