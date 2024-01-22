Китай обігнав ЄС у дослідженнях, пов'язаних із технологіями чистої енергії, - Bloomberg
Європейська комісія оприлюднить пропозицію з правилами у зв'язку з тим, що Китай випереджає Євросоюз у дослідженнях, пов’язаних із технологіями чистої енергії
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що цим Китай "створює виклик амбіціям" ЄС щодо зелених технологій.
"У 2021 році Китай лідирував за кількістю рецензованих публікацій у таких сферах, як сонячна та вітрова енергетика, а також літієві батареї, тепловий насос і технології вловлювання вуглецю. Це змінилося порівняно з 2010 роком, коли ЄС лідирував за публікаціями в усіх цих секторах. За винятком вітру, як виявилося в статті, опублікованій минулого тижня", - пише Bloomberg.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висунула стратегію "зменшення ризиків" із Китаю, зменшивши залежність від кількох критично важливих технологій, включаючи сонячні батареї.
Повідомляється, що Єврокомісія оприлюднить пропозицію з правилами, спрямованими на посилення повноважень перевіряти та потенційно блокувати іноземні інвестиції у чутливі галузі.
"Прогалини в дослідженнях та інноваціях можуть зрештою призвести до імпортної залежності майбутніх технологій і пов’язаних продуктів… Глобальне домінування Китаю в таких критично важливих сферах, як сонячна енергетика та електроніка, призводить до обмежених можливостей для диверсифікації торгівлі", - йдеться у повідомленні.
Вплив китайських ресурсів на міжнародні ланцюги постачань є особливо сильним для таких галузей промисловості ЄС, як виробництво основних металів, хімічна промисловість, електроніка та електрообладнання.
Разом з тим наголошується, що Китай має певну торговельну залежність від ЄС, зокрема щодо "стратегічних продуктів і критичних технологій".
"Це може виявитися важливим активом для ЄС в контексті зниження економічного зростання Китаю та, можливо, посилення напруженості між Китаєм і США", - йдеться в повідомленні.
- 17 січня повідомлялося, що Китай заявив, що готовий співпрацювати з ЄС і прагне взаємовигідного партнерства.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.53 Купівля 37.53Продаж 38.17
- EUR Купівля 40.88Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе