Китай обігнав ЄС у дослідженнях, пов'язаних із технологіями чистої енергії, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що цим Китай "створює виклик амбіціям" ЄС щодо зелених технологій.

"У 2021 році Китай лідирував за кількістю рецензованих публікацій у таких сферах, як сонячна та вітрова енергетика, а також літієві батареї, тепловий насос і технології вловлювання вуглецю. Це змінилося порівняно з 2010 роком, коли ЄС лідирував за публікаціями в усіх цих секторах. За винятком вітру, як виявилося в статті, опублікованій минулого тижня", - пише Bloomberg.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висунула стратегію "зменшення ризиків" із Китаю, зменшивши залежність від кількох критично важливих технологій, включаючи сонячні батареї.

Повідомляється, що Єврокомісія оприлюднить пропозицію з правилами, спрямованими на посилення повноважень перевіряти та потенційно блокувати іноземні інвестиції у чутливі галузі.

"Прогалини в дослідженнях та інноваціях можуть зрештою призвести до імпортної залежності майбутніх технологій і пов’язаних продуктів… Глобальне домінування Китаю в таких критично важливих сферах, як сонячна енергетика та електроніка, призводить до обмежених можливостей для диверсифікації торгівлі", - йдеться у повідомленні.

Вплив китайських ресурсів на міжнародні ланцюги постачань є особливо сильним для таких галузей промисловості ЄС, як виробництво основних металів, хімічна промисловість, електроніка та електрообладнання.

Разом з тим наголошується, що Китай має певну торговельну залежність від ЄС, зокрема щодо "стратегічних продуктів і критичних технологій".

"Це може виявитися важливим активом для ЄС в контексті зниження економічного зростання Китаю та, можливо, посилення напруженості між Китаєм і США", - йдеться в повідомленні.