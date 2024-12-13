Китай продовжує допомагати РФ із легітимізацією захоплень українських територій, - ISW

Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни.

Аналітики нагадали, що 12 грудня Дмитро Медведєв зустрівся із лідером Китаю Сі Цзіньпіном в Пекіні. Зокрема, вони обговорили ситуацію в Сирії та Україні, а також висвітлили двосторонні відносини між Росією і КНР та їхню співпрацю в багатосторонніх інституціях. Сі підтвердив стандартну позицію КНР щодо війни в Україні, закликавши до "деескалації" і прорекламувавши ініціативу КНР "Друзі миру" з Бразилією.

Пізніше Медведєв заявив, що він і Сі обговорили потенційне врегулювання в Україні, і заявив, що Росія "готова відновити переговори з Україною", але тільки якщо "Україна зрозуміє реалії, які склалися...на місцях".

Медведєв послався на виступ російського диктатора Володимира Путіна від 14 червня 2024 року, в якому він заявив, що українські війська повинні "повністю вийти" з підконтрольної Україні території в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, перш ніж Росія погодиться вступити в переговори.

Російська версія "переговорів", яка враховує "реалії на місцях", вимагає від України відмовитися від майже 20 відсотків її території та мільйонів людей, які живуть під російською окупацією.