Китай робитиме все, щоб США не стали союзниками Росії, - політтехнолог Смарт
Американський політтехнолог Джейсон Смарт вважає, що Пекін буде посилювати тісні відносини з Росією, щоб послабити позиції США й не допустити співпраці між Вашингтоном і Москвою
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Дійсно, тарифи адміністрації Трампа не спрацювали так, як того хотіли. Китай сьогодні є дуже великою економікою світу. Втім, як політтехнологи кажуть, добре, що вони спробували, а спрацювало чи ні - вже інше питання", - пояснив Смарт.
Політтехнолог заявив, що Китай навмисно буде публічно демонструвати дружні відносини з РФ, щоб співпраця між Вашингтоном та Москвою не посилювалась.
"Звісно, що зараз США потрібен Китай і навпаки. Ці дві країни дуже взаємоповʼязані. Всі мають зрозуміти й усвідомити, в яку гру грає Китай. Тобто вони є дуже сильною державою. Джей Ді Венс говорив про те, що для США в майбутньому найбільшою геостратегічною загрозою буде співпраця Китаю та Росії. І вже можна констатувати, що це вже почалось. Їхня співпраця посилюється. Економічно це не має жодного сенсу, але Росія й Китай вірять в таку співпрацю. Тому я гадаю, що Китай робить щось очевидне. Вони будуть заявляти про тісну співпрацю з Росією і хочуть цим налякати американців. Вони будуть робити все, щоб США ніколи не стали союзниками РФ", - додав він.
- 7 травня Сі Цзіньпін прибув до Москви для участі в параді 9 травня. Глава Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що він не відвідає Росію.
- 8 травня у Кремлі відбулися переговори між російським диктатором Володимиром Путіним і лідером КНР Сі Цзіньпіном.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.25 Купівля 41.25Продаж 41.77
- EUR Купівля 46.52Продаж 47.2
- Актуальне
- Важливе