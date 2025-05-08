Китай робитиме все, щоб США не стали союзниками Росії, - політтехнолог Смарт

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Дійсно, тарифи адміністрації Трампа не спрацювали так, як того хотіли. Китай сьогодні є дуже великою економікою світу. Втім, як політтехнологи кажуть, добре, що вони спробували, а спрацювало чи ні - вже інше питання", - пояснив Смарт.

Політтехнолог заявив, що Китай навмисно буде публічно демонструвати дружні відносини з РФ, щоб співпраця між Вашингтоном та Москвою не посилювалась.

"Звісно, що зараз США потрібен Китай і навпаки. Ці дві країни дуже взаємоповʼязані. Всі мають зрозуміти й усвідомити, в яку гру грає Китай. Тобто вони є дуже сильною державою. Джей Ді Венс говорив про те, що для США в майбутньому найбільшою геостратегічною загрозою буде співпраця Китаю та Росії. І вже можна констатувати, що це вже почалось. Їхня співпраця посилюється. Економічно це не має жодного сенсу, але Росія й Китай вірять в таку співпрацю. Тому я гадаю, що Китай робить щось очевидне. Вони будуть заявляти про тісну співпрацю з Росією і хочуть цим налякати американців. Вони будуть робити все, щоб США ніколи не стали союзниками РФ", - додав він.

"Звісно, що зараз США потрібен Китай і навпаки. Ці дві країни дуже взаємоповʼязані. Всі мають зрозуміти й усвідомити, в яку гру грає Китай. Тобто вони є дуже сильною державою. Джей Ді Венс говорив про те, що для США в майбутньому найбільшою геостратегічною загрозою буде співпраця… pic.twitter.com/dlDcliDihm — Еспресо (@EspresoTV) May 8, 2025