Китай та Індія відновлять пряме авіасполучення після п’ятирічної перерви

Про це пише Bloomberg.

Моді не уточнив дату запуску рейсів, однак наголосив, що цей крок спрямований на відновлення політичних і економічних зв’язків між країнами. Цей візит індійського лідера до Китаю став першим за останні сім років.

У виданні нагадали, що пряме авіасполучення між країнами було зупинене під час пандемії Covid-19 і так і не відновилося після прикордонних сутичок у 2020 році. Відтоді пасажири користувалися пересадками через Гонконг або Сінгапур.

Індійські авіакомпанії IndiGo та Air India вже заявили про готовність відновити рейси, щойно уряди офіційно дадуть дозвіл. З китайського боку польоти раніше виконували Air China, China Southern та China Eastern.