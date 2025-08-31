Китай та Індія відновлять пряме авіасполучення після п’ятирічної перерви
У неділю, 31 серпня, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на полях саміту Шанхайської організації співробітництва в Тяньцзіні оголосив про відновлення прямих авіарейсів з Китаєм після більш ніж п’ятирічної перерви в рамках зусиль, спрямованих на покращення відносин між державами
Про це пише Bloomberg.
Моді не уточнив дату запуску рейсів, однак наголосив, що цей крок спрямований на відновлення політичних і економічних зв’язків між країнами. Цей візит індійського лідера до Китаю став першим за останні сім років.
У виданні нагадали, що пряме авіасполучення між країнами було зупинене під час пандемії Covid-19 і так і не відновилося після прикордонних сутичок у 2020 році. Відтоді пасажири користувалися пересадками через Гонконг або Сінгапур.
Індійські авіакомпанії IndiGo та Air India вже заявили про готовність відновити рейси, щойно уряди офіційно дадуть дозвіл. З китайського боку польоти раніше виконували Air China, China Southern та China Eastern.
- На початку тижня Пак Бьон Сеуг, спеціальний посланець президента Південної Кореї, під час зустрічі з главою МЗС Китаю Ван І заявив про намір Сеула нормалізувати відносини з Пекіном і посилити економічну співпрацю.
