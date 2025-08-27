Китай висловив позицію щодо участі у переговорах про ядерне роззброєння зі США та РФ

Про це заявив речник МЗС КНР, передає Укрінформ.

"Ядерні потенціали Китаю та Сполучених Штатів перебувають на зовсім різних рівнях, стратегічне середовище безпеки та ядерна політика двох країн також є абсолютно різними. Тому вимагати від Китаю розпочати тристоронні переговори про ядерне роззброєння зі США й Росією нерозумно та нереалістично", – сказав речник зовнішньодипломатичного відомства.

Він підкреслив, що Пекін дотримується політики незастосування першим ядерної зброї та не прагне брати участь у гонці озброєнь з іншими державами.

"Країни з найбільшими ядерними арсеналами повинні сумлінно виконувати свої особливі пріоритетні обов’язки щодо ядерного роззброєння", – додав речник.