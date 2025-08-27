Китай висловив позицію щодо участі у переговорах про ядерне роззброєння зі США та РФ
Китай вважає нерозумним свою участь у переговорах із Росією та США про ядерне роззброєння, оскільки його потенціал менший за той, яким володіють Вашингтон і Москва
Про це заявив речник МЗС КНР, передає Укрінформ.
"Ядерні потенціали Китаю та Сполучених Штатів перебувають на зовсім різних рівнях, стратегічне середовище безпеки та ядерна політика двох країн також є абсолютно різними. Тому вимагати від Китаю розпочати тристоронні переговори про ядерне роззброєння зі США й Росією нерозумно та нереалістично", – сказав речник зовнішньодипломатичного відомства.
Він підкреслив, що Пекін дотримується політики незастосування першим ядерної зброї та не прагне брати участь у гонці озброєнь з іншими державами.
"Країни з найбільшими ядерними арсеналами повинні сумлінно виконувати свої особливі пріоритетні обов’язки щодо ядерного роззброєння", – додав речник.
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмов із диктатором РФ Володимиром Путіним обговорює ракети та ядерну зброю.
