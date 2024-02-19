Китай запропонував Орбану підтримку в питаннях безпеки Угорщини
Під час рідкісної зустрічі китайських посадовців з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном Китай запропонував підтримку Будапешту в питаннях громадської безпеки, що виходить за рамки торговельних і інвестиційних відносин
Про це повідомляє Reuters.
Китайський міністр заявив, що його країна сподівається поглибити зв'язки з Угорщиною в галузі правоохоронної діяльності й безпеки, оскільки обидві країни відзначають 75-ту річницю встановлення дипломатичних відносин.
Під час візиту до Будапешту голова МЗС Китаю Ван Ї висловив сподівання, що такі зусилля стануть "новою цікавинкою двосторонніх відносин" у таких сферах, як боротьба з тероризмом і транснаціональною злочинністю.
Зазначається, що вони також охоплюватимуть розбудову потенціалу безпеки й правоохоронних органів у рамках ініціативи президента Сі Цзіньпіна "Один пояс, один шлях", яка має на меті зв'язати Китай зі світом через торгівлю та інфраструктурні зв'язки.
Ван також зустрівся з міністром внутрішніх справ Угорщини Шандором Пінтером і підписав документи про співпрацю в галузі правоохоронної діяльності та безпеки.
Агентство наголошує, що пакт про безпеку з Угорщиною є дипломатичною перемогою Китаю в Європейському Союзі, оскільки ЄС зважує свої зв'язки з другою за величиною економікою світу, попри розбіжності щодо прав людини, торговельний дисбаланс і вторгнення Росії в Україну.
- 18 лютого двопартійна делегація сенаторів США відвідала столицю Угорщини з офіційним візитом та закликала уряд країни негайно схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО, але урядовці відмовилися зустрічатися з сенаторами.
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