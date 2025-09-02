Китай запровадить "пробний" безвізовий режим для громадян РФ
Міністерство закордонних справ Китаю оголосило, що на рік запровадить безвізовий режим для громадян Російської Федерації
Про це повідомило Reuters.
Відомо, що безвізовий режим запроваджують для власників російських паспортів терміном на один рік, починаючи з 15 вересня.
Водночас без візи росіяни зможуть приїжджати в КНР на 30 днів.
Читайте також: Чи допоможе Китай завершити війну? Микола Княжицький
- 2 вересня голова КНР Сі Цзіньпін зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Пекіні та заявив, що обидві країни мають сприяти глибшій інтеграції інтересів.
