Китай запровадить "пробний" безвізовий режим для громадян РФ

Про це повідомило Reuters.

Відомо, що безвізовий режим запроваджують для власників російських паспортів терміном на один рік, починаючи з 15 вересня.

Водночас без візи росіяни зможуть приїжджати в КНР на 30 днів.

