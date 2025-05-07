Китай зацікавлений в ескалації конфлікту між Пакистаном й Індією, - екснардепка Гопко

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Ситуація між Індією та Пакистаном загострюється й ескалується. Зацікавлений в цьому, в першу чергу Китай. Зокрема, у дестабілізації ситуації. Ще два роки тому я була в Нью-Делі й говорила з міністром закордонних справ Індії. Вони розуміють, що саме Китай може створити різні провокації. Я не говорю про те, що Китай може відправити "зелених чоловічків", але вони вже частину населених пунктів Кашміру й так перейменовують під китайську назву. Саме тому, усі ці "миротворчі зусилля" Трампа призводять до ескалації конфліктів по всьому світу. Він повинен нарешті зрозуміти причину всіх цих подій. Бо замість умиротворення агресора потрібні реальні силові дії", - пояснила Гопко.

Екснардепка розповіла, що через політику адміністрації Трампа окремі країни Індо-Тихоокеанського регіону вже почали вибудовувати більш тісні відносини з Китаєм

"Китаю дуже важливо вдарити по его й самолюбству Трампа, а також по авторитету США. Це потрібно, щоб інші партнери США розуміли, що з ними не можна мати справу. Зокрема, деякі країни Індо-Тихоокеанського регіону вибудовують відносини з Китаєм напряму, розуміючи, що з Трампом буде складно", - додала вона.

7 травня збройні сили Індії розпочали військову операцію, завдавши ударів по інфраструктурі Пакистану, та по Джамму та Кашміру. Пакистан розпочав атаку у відповідь



