"Клоун-принц-диктатор поставив Україну на межу знищення": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 22 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які з'явились у світі 22 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 22 травня у світі з'явилася маніпуляція та дезінформація.
Дезінформація: Китайське видання Global Times написало: "Це їхня (НАТО, – ред.) єдина ідея: дозволити українцям продовжувати гинути від їхнього імені у проксі-війні Альянсу, поки вона не переросте в повномасштабний прямий конфлікт із Росією. Це стратегія для тих, хто не вміє мислити, з наслідками, які можуть наснитись у страшному сні".
"Цими тезами автор намагається дискредитувати підтримку українських союзників і зобразити НАТО як фактор ескалації війни РФ проти України. Насправді ж саме Росія демонструє небажання зупинити свою агресію, натомість продовжуючи загострювати ситуація на фронті", - пояснили у ЦПД.
Маніпуляція: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці у X написав: "Минуло 5 років після того, як він (Зеленський, – ред.) пообіцяв українцям, що "закінчить війну" і "покладе край корупції". Клоун-принц-диктатор поставив Україну на межу знищення. Корупція процвітає, ціле покоління лежить мертвим, а ставленик Вашингтона все ще вірить в "остаточну перемогу".
"Такими заявами журналіст намагається перекласти відповідальність за руйнування України та вбивства українців з Росії на президента Зеленського", - йдеться у спростуванні від ЦПД.
- Раніше у світі поширився фейк, що Москва нібито була змушена відмовити Заходу у військовому доступі до України, щоб вижити.
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