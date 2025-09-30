Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Ключовою є заборона імпорту зрідженого газу з РФ, - фон дер Ляєн анонсувала 19-й пакет санкцій ЄС

Ключовою є заборона імпорту зрідженого газу з РФ, - фон дер Ляєн анонсувала 19-й пакет санкцій ЄС

Дар'я Тарасова
30 вересня, 2025 вiвторок
14:07
Світ Урсула фон дер Ляєн

Євросоюз посилює економічний тиск на Росію і готує новий пакет санкцій, який включатиме жорсткі обмеження в енергетиці, фінансових послугах та торгівлі

Зміст

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед зустріччю Колегії комісарів з питань безпеки.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС просувається в кількох напрямках роботи. Зокрема йдеться про посилення економічного тиску на Росію.

"Наші санкції працюють. Прогнозується, що ВВП Росії сповільниться з 4,3% у 2024 році до 0,9% у 2025 році. Нам потрібно посилити тиск. З цією метою ми запропонували новий пакет санкцій із жорсткими заходами щодо енергетики, фінансових послуг та торгівлі", - повідомила президентка Єврокомісії.

Вона оголосила, що одним з його ключових елементів є заборона імпорту ЗПГ з Росії.

Фон дер Ляєн також акцентувала, що необхідне більш структурне рішення для військової підтримки.

"Ось чому я запропонував ідею репараційного кредиту на основі іммобілізованих російських суверенних активів. Кредит не буде виплачено одним платежем. А траншами та з певними умовами. І ми зміцнимо нашу власну оборонну промисловість, забезпечивши використання частини кредиту для закупівель у Європі та з Європою. Важливо, щоб не було конфіскації активів. Україна повинна повернути кредит, якщо Росія сплачує репарації. Винний має бути притягнутий до відповідальності", - наголосила фон дер Ляєн.

Теги:
Новини
санкції проти Росії
Війна з Росією
Урсула фон дер Ляєн
санкції ЄС проти Росії
Енергетика

  

