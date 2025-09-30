Ключовою є заборона імпорту зрідженого газу з РФ, - фон дер Ляєн анонсувала 19-й пакет санкцій ЄС
Євросоюз посилює економічний тиск на Росію і готує новий пакет санкцій, який включатиме жорсткі обмеження в енергетиці, фінансових послугах та торгівлі
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед зустріччю Колегії комісарів з питань безпеки.
Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС просувається в кількох напрямках роботи. Зокрема йдеться про посилення економічного тиску на Росію.
"Наші санкції працюють. Прогнозується, що ВВП Росії сповільниться з 4,3% у 2024 році до 0,9% у 2025 році. Нам потрібно посилити тиск. З цією метою ми запропонували новий пакет санкцій із жорсткими заходами щодо енергетики, фінансових послуг та торгівлі", - повідомила президентка Єврокомісії.
Вона оголосила, що одним з його ключових елементів є заборона імпорту ЗПГ з Росії.
Фон дер Ляєн також акцентувала, що необхідне більш структурне рішення для військової підтримки.
"Ось чому я запропонував ідею репараційного кредиту на основі іммобілізованих російських суверенних активів. Кредит не буде виплачено одним платежем. А траншами та з певними умовами. І ми зміцнимо нашу власну оборонну промисловість, забезпечивши використання частини кредиту для закупівель у Європі та з Європою. Важливо, щоб не було конфіскації активів. Україна повинна повернути кредит, якщо Росія сплачує репарації. Винний має бути притягнутий до відповідальності", - наголосила фон дер Ляєн.
- Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Єврокомісія домовилася з Україною про 2 млрд євро на дрони.
