КНДР не надає зброю РФ безплатно: у Держдепі припустили, що натомість прагне отримати Пхеньян

Про це повідомила високопосадовиця США, яка відповідає за питання Корейської Народно-Демократичної Республіки, Чон Пак в інтерв’ю "Голосу Америки".

Вона акцентувала, що Північна Корея надає Росії допомогу не безкоштовно, уточнивши, що КНДР поставила РФ щонайменше 10 тис. контейнерів з озброєнням.

"Було щонайменше 10 тис. контейнерів, які вирушили з КНДР до Росії. І КНДР робить це не безкоштовно. Майже напевно є речі, які КНДР хоче натомість. І ми стурбовані тим, що може статися на іншій стороні", - сказала Чон Пак.

Вона також розповіла, у Держдепі США припускають, Північна Корея, ймовірно, прагне отримати технології балістичних ракет чи інші передові технології, ракети "земля-повітря" чи бронетехніку за надання озброєння РФ.