КНДР не надає зброю РФ безплатно: у Держдепі припустили, що натомість прагне отримати Пхеньян
У Державному департаменті США вважають, що Північна Корея, ймовірно, хоче отримати від Росії технології балістичних ракет за надання своєї зброї
Про це повідомила високопосадовиця США, яка відповідає за питання Корейської Народно-Демократичної Республіки, Чон Пак в інтерв’ю "Голосу Америки".
Вона акцентувала, що Північна Корея надає Росії допомогу не безкоштовно, уточнивши, що КНДР поставила РФ щонайменше 10 тис. контейнерів з озброєнням.
"Було щонайменше 10 тис. контейнерів, які вирушили з КНДР до Росії. І КНДР робить це не безкоштовно. Майже напевно є речі, які КНДР хоче натомість. І ми стурбовані тим, що може статися на іншій стороні", - сказала Чон Пак.
Вона також розповіла, у Держдепі США припускають, Північна Корея, ймовірно, прагне отримати технології балістичних ракет чи інші передові технології, ракети "земля-повітря" чи бронетехніку за надання озброєння РФ.
- КНДР здійснює поставки в Росію артилерійських снарядів і балістичних ракет, що є порушенням низки резолюцій Ради Безпеки ООН, за які голосувала й Росія. Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік 27 лютого повідомив, що Росія отримала від КНДР близько 6,7 тис. контейнерів: цього достатньо, аби розмістити близько 3 млн артилерійських снарядів.
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