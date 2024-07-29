КНДР під час невдалого запуску супутника могла використовувати російський двигун, - розвідка Південної Кореї
Північна Корея під час запуску у травні розвідувального супутника могла використовувати двигун російського виробництва, який вибухнув через кілька хвилин після старту
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву члена парламенту Південної Кореї Лі Сон Кина за результатами зустрічі з представниками національної розвідувальної служби.
Раніше КНДР заявляла, що для запуску супутника застосовувала новий "двигун на рідкому кисні та нафті", який вибухнув за кілька хвилин після старту. Проте інформація південнокорейської розвідки свідчить про відсутність ознак, що двигун розробила Північна Корея, його, ймовірно, поставила Росія.
"З огляду на те, що рідкий кисень і нафта були використані у двигуні вперше, вони (КНДР, - ред.), імовірно, отримали технічну підтримку від Росії", - сказав Лі Сон Кин.
Розвідка Південної Кореї стверджує, що Москва допомагала Пхеньяну у запуску розвідувального супутника в листопаді 2023 року, який виявився успішним.
Підкреслюється, що він відбувся через 2 місяці після поїздки лідера КНДР Кім Чен Ина до РФ - там очільник Кремля Володимир Путін пообіцяв допомогти його державі у створенні супутників.
- 1 квітня у КНДР ухвалили план запуску декількох розвідувальних супутників цього року після запуску свого першого супутника-шпигуна в листопаді.
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