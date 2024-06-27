КНДР уже отримує бажане від РФ: Defence Express про ракетну програму й готові технологічні рішення до неї

Про це розповів військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков у етері Еспресо.

"Без жодних офіційних угод КНДР провела доволі успішні випробування своєї нової міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-17. Вчора були чергові випробування. Повідомлялось, що метою було тестування так званих роздільних бойових блоків. Балістична ракета несла не один ядерний заряд, а декілька, із засобами подолання протиракетної оборони. Це більш ніж складна технологія, насправді. Те, що вони вже заявили про випробування, на мій погляд, прямо говорить, що вони отримали готове технологічне рішення від РФ", - повідомив він.

Сама ракета Hwasong-17 з'явилась нізвідки. Було проведено вже понад чотирьох успішних випробувань підряд, каже Катков: "Тобто були використані вже готові рішення, які вочевидь були отримані саме від РФ. Якщо подивитися на цю ракету, деякі технологічні рішення відносно неї є аналогічними тим, що використовувалися в радянських та російських ракетах, в тому числі - двигуни першого ступеня".

У фаховому середовищі теж вважається, що у Hwasong-17 використовується російське рішення, зазначив він.

"Тобто КНДР вже отримує від РФ те, що РФ може їй віддати - готові технології відносно ракетного озброєння", - додав Катков.