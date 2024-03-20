КНДР випробовує двигун для нової гіперзвукової ракети

Про це повідомляє Yonhap.

Зазначається, що це випробування сталося через підвищену напругу на Корейському півострові.

"Гіперзвукові ракети входять до списку складної зброї, яку лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв розробити під час ключового з’їзду партії у 2021 році, разом з атомними підводними човнами, супутниками-шпигунами та міжконтинентальними балістичними ракетами на твердому паливі", - йдеться у повідомленні.

Водночас КНДР спромоглася сформувати графік завершення розробки гіперзвукових ракет завдяки успіху останніх наземних випробувань двигунів до нових ракет.