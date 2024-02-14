КНДР випустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS) Південної Кореї.

JCS заявив, що виявив ракети, запущені близько 9 ранку у води на північний схід від Вонсана на східному узбережжі. Кількість ракет не уточнюється.

"Посилюючи наш моніторинг і пильність, наші військові тісно співпрацюють зі США, щоб відстежувати додаткові ознаки провокацій Північної Кореї", - йдеться у повідомленні JCS.

Це був п'ятий запуск крилатої ракети Північної Кореї цього року.