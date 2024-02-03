КНДР провела випробування "надвеликої боєголовки" крилатої ракети

Про це пише Yonhap.

Зазначається, що випробування було проведено для "швидкого розвитку технологій у різних аспектах, таких як функція, продуктивність і робота систем озброєння нового типу". Крім цього, що даними ЗМІ, випробування стали частиною "звичайної діяльності".

Північнокорейські ЗМІ не надали інших подробиць щодо випробування, зокрема про кількість ракет та як далеко вони пролетіли.