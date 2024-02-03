КНДР провела випробування "надвеликої боєголовки" крилатої ракети
У суботу, 3 лютого, Північна Корея заявила про випробування потужності "надвеликої боєголовки крилатої ракети" у Жовтому морі
Про це пише Yonhap.
Зазначається, що випробування було проведено для "швидкого розвитку технологій у різних аспектах, таких як функція, продуктивність і робота систем озброєння нового типу". Крім цього, що даними ЗМІ, випробування стали частиною "звичайної діяльності".
Північнокорейські ЗМІ не надали інших подробиць щодо випробування, зокрема про кількість ракет та як далеко вони пролетіли.
- Також 24 січня південнокорейські військові повідомили, що Північна Корея випустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря. Після цього міноборони Південної Кореї заявило, що на КНДР чекає повалення режиму, якщо вона почне війну.
- У неділю вранці, 28 січня, Північна Корея вдруге за тиждень запустила кілька крилатих ракет зі свого східного узбережжя в напрямку Японського моря.
- Крім цього, 31 січня Північна Корея заявила, що напередодні провела випробування стратегічної крилатої ракети Hwasal-2. Вона здатна нести ядерну зброю.
- Учора КНДР випустила кілька крилатих ракет біля західного узбережжя в бік Жовтого моря. Це вже 4 випробування за 2024 рік.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.54 Купівля 37.54Продаж 38.12
- EUR Купівля 40.78Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе