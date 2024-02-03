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Головна Світ КНДР провела випробування "надвеликої боєголовки" крилатої ракети

КНДР провела випробування "надвеликої боєголовки" крилатої ракети

3 лютого, 2024 субота
08:08
Світ

У суботу, 3 лютого, Північна Корея заявила про випробування потужності "надвеликої боєголовки крилатої ракети" у Жовтому морі

Про це пише Yonhap.

Зазначається, що випробування було проведено для "швидкого розвитку технологій у різних аспектах, таких як функція, продуктивність і робота систем озброєння нового типу". Крім цього, що даними ЗМІ, випробування стали частиною "звичайної діяльності".

Північнокорейські ЗМІ не надали інших подробиць щодо випробування, зокрема про кількість ракет та як далеко вони пролетіли.

  • Також 24 січня південнокорейські військові повідомили, що Північна Корея випустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря. Після цього міноборони Південної Кореї заявило, що на КНДР чекає повалення режиму, якщо вона почне війну.
  • У неділю вранці, 28 січня, Північна Корея вдруге за тиждень запустила кілька крилатих ракет зі свого східного узбережжя в напрямку Японського моря.
  • Крім цього, 31 січня Північна Корея заявила, що напередодні провела випробування стратегічної крилатої ракети Hwasal-2. Вона здатна нести ядерну зброю.
  • Учора КНДР випустила кілька крилатих ракет біля західного узбережжя в бік Жовтого моря. Це вже 4 випробування за 2024 рік.

Теги:
КНДР
Військові новини
ракетний удар
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