Четвертий за цей рік: КНДР випустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря
Північна Корея у п'ятницю, 2 лютого, випустила кілька крилатих ракет біля західного узбережжя в бік Жовтого моря. Це вже 4 випробування за 2024 рік
Про це пише Yonhap.
Об'єднаний комітет начальників штабів Республіки Корея зафіксував пуск ракет близько 11 години ранку (за місцевим часом) із району на узбережжі Жовтого моря. Кількість ракет не уточнюється.
"Посилюючи наш моніторинг і пильність, наші військові тісно співпрацюють зі Сполученими Штатами, щоб відстежувати додаткові ознаки провокацій Північної Кореї", - йдеться у повідомленні штабу.
Це був четвертий запуск крилатої ракети КНДР за цей рік.
- Також 24 січня південнокорейські військові повідомили, що Північна Корея випустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря. Після цього міноборони Південної Кореї заявило, що на КНДР чекає повалення режиму, якщо вона почне війну.
- У неділю вранці, 28 січня, Північна Корея вдруге за тиждень запустила кілька крилатих ракет зі свого східного узбережжя в напрямку Японського моря.
- Крім цього, 31 січня Північна Корея заявила, що напередодні провела випробування стратегічної крилатої ракети Hwasal-2. Вона здатна нести ядерну зброю
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