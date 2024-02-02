Четвертий за цей рік: КНДР випустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря

Про це пише Yonhap.

Об'єднаний комітет начальників штабів Республіки Корея зафіксував пуск ракет близько 11 години ранку (за місцевим часом) із району на узбережжі Жовтого моря. Кількість ракет не уточнюється.

"Посилюючи наш моніторинг і пильність, наші військові тісно співпрацюють зі Сполученими Штатами, щоб відстежувати додаткові ознаки провокацій Північної Кореї", - йдеться у повідомленні штабу.

Це був четвертий запуск крилатої ракети КНДР за цей рік.