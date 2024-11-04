КНДР звела 11-метрові земляні насипи для блокування зруйновних доріг до Південної Кореї

Про це заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї, передає Yonhap.

У матеріалі йдеться, що Пхеньян задіяв близько 300-400 військовослужбовців, щоб звести земляні насипи на північ від західної військово-демаркаційної лінії Кьонгі та східної Донхе: їх Північна Корея підірвала у жовтні. Також зазначено, що північнокорейці створили протитанкові бетонні рови з південного боку насипів.

Акцентується, що побудовано два таких рови: один з них має глибину 5 м, а в довжину простягається на 160 м, тоді як інший має подібну довжину, але глибина сягає 3 м.

За інформацією Обʼєднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, КНДР, ймовірно, завершила будівництво бар'єрів до п'ятниці, розпочавши роботи після підриву доріг.

"Для військових Північної Кореї це (земляні насипи, - ред.) не є (відповідними) бар'єрами під час війни. Здається, це здійснюється для створення шоу, аби позначити це як свою територію", - сказав анонімний чиновник Обʼєднаного комітету.