КНДР звинуватила Південну Корею у вторгненні дронів у її повітряний простір

Про це пише Reuters із посиланням на державні ЗМІ.

Північнокорейське оборонне відомство стверджує, що цього місяця дрони Сеула пролетіли над Пхеньяном щонайменше тричі, аби "розповсюджувати пропагандистські листівки".

Також влада заявила, що "під час аналізу програми управління польотами БПЛА" виявила понад 230 планів польотів та журналів польотів Південної Кореї з червня 2023 року, у яких йшлося, зокрема, про поширення "політично вмотивованого сміття" (пропагандистських листівок).

За інформацією КНДР, 8 жовтня дрон вилетів з міста Пеннендо у Південній Кореї. З цього безпілотника через кілька годин нібито були розкидані листівки над будівлями міністерств закордонних справ та оборони Північної Кореї.

Пхеньян заявив, що держава "нещадно відповість", якщо випадок повториться.

Водночас міністерство оборони Південної Кореї зазначило, що односторонні заяви КНДР "не варті перевірки або реакції на них".