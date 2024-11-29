Кобахідзе звинуватив посла ЄС у "поширенні дезінформації" про зупинку євроінтеграції Грузії та пригрозив "дипломатичною реакцією"

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Кобахідзе звинуватив європейського посла в Грузії нібито в поширенні дезінформації про зупинку євроінтеграції Тбілісі.

"Пан Павло Герчинський, який перед виборами стверджував, що процес інтеграції Грузії в ЄС призупинено, тепер заявляє, що цей процес нібито призупинено владою Грузії. Ми деякий час уникали дипломатичної реакції на такі події, але всьому є межа. Якщо ми не побачимо змін у поведінці, в майбутньому на такі факти, як у випадку з послом ЄС, так і з іншими послами, буде дана дипломатична реакція", - заявив премʼєр-міністр.

Також глава грузинського парламенту сказав, що відкриття переговорів щодо вступу в ЄС більше не стане предметом "шантажу й розколу" суспільства.

"Тим більше неприйнятно, що питання відкриття абсолютно марних переговорів використовується як інструмент для шантажу нашої країни і розколу суспільства", - сказав він.

Кобахідзе додав, що грузинська влада вірна меті євроінтеграції, а держава буде готова до вступу в ЄС до 2030 року. Однак, за його словами, цього питання на порядку денному Грузії не буде до 2028 року.