Кобахідзе звинуватив посла ЄС у "поширенні дезінформації" про зупинку євроінтеграції Грузії та пригрозив "дипломатичною реакцією"
Премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе звинуватив посла ЄС Павла Герчинського в "поширенні дезінформації" та пригрозив "дипломатичною реакцією"
Про це повідомляє "Ехо Кавказу".
Кобахідзе звинуватив європейського посла в Грузії нібито в поширенні дезінформації про зупинку євроінтеграції Тбілісі.
"Пан Павло Герчинський, який перед виборами стверджував, що процес інтеграції Грузії в ЄС призупинено, тепер заявляє, що цей процес нібито призупинено владою Грузії. Ми деякий час уникали дипломатичної реакції на такі події, але всьому є межа. Якщо ми не побачимо змін у поведінці, в майбутньому на такі факти, як у випадку з послом ЄС, так і з іншими послами, буде дана дипломатична реакція", - заявив премʼєр-міністр.
Також глава грузинського парламенту сказав, що відкриття переговорів щодо вступу в ЄС більше не стане предметом "шантажу й розколу" суспільства.
"Тим більше неприйнятно, що питання відкриття абсолютно марних переговорів використовується як інструмент для шантажу нашої країни і розколу суспільства", - сказав він.
Кобахідзе додав, що грузинська влада вірна меті євроінтеграції, а держава буде готова до вступу в ЄС до 2030 року. Однак, за його словами, цього питання на порядку денному Грузії не буде до 2028 року.
- Раніше повідомлялося, що в Тбілісі спалахнули протести після того, як прем'єр-міністр Грузії 28 листопада заявив, що країна відмовляється від перемовин щодо вступу в ЄС до 2028 року.
- 91 працівник грузинського міністерства закордонних справ підписав заяву про незгоду з рішенням влади про припинення переговорів про вступ до Європейського Союзу до 2028 року.
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