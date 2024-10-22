Колись Україна знову буде говорити з Росією, - міністр оборони Франції про План перемоги

Про це повідомляє TF1.

"Складність моменту, в якому ми перебуваємо, полягає в тому, що ми повинні прийняти баланс сил. Колись Україна знову буде говорити з Росією", - сказав міністр, нагадавши, що План перемоги передбачає звільнення захоплених Росією територій.

За його словами, План перемоги Зеленського є "початком політичного шляху, на якому західні країни повинні взяти на себе відповідальність за допомогу Україні в довгостроковій перспективі".

"Уявлення про припинення вогню для Києва ставить питання про звичайне стримування, яке дає змогу перешкоджати новій російській агресії, і це питання, яке вже має бути розглянуте", - наголосив Лекорню.