Колись Україна знову буде говорити з Росією, - міністр оборони Франції про План перемоги
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, коментуючи План перемоги Володимира Зеленського, заявив, що Україна "колись знову буде говорити з Росією"
Про це повідомляє TF1.
"Складність моменту, в якому ми перебуваємо, полягає в тому, що ми повинні прийняти баланс сил. Колись Україна знову буде говорити з Росією", - сказав міністр, нагадавши, що План перемоги передбачає звільнення захоплених Росією територій.
За його словами, План перемоги Зеленського є "початком політичного шляху, на якому західні країни повинні взяти на себе відповідальність за допомогу Україні в довгостроковій перспективі".
"Уявлення про припинення вогню для Києва ставить питання про звичайне стримування, яке дає змогу перешкоджати новій російській агресії, і це питання, яке вже має бути розглянуте", - наголосив Лекорню.
- У суботу, 19 жовтня, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вперше за час перебування на посаді прибув до Києва. Він зустрівся з головою МЗС України Андрієм Сибігою й наголосив, що Париж підтримує План перемоги України в усіх сферах.
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