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Конгресвумен із України Спартц звинуватили в незаконному перевезенні пістолета шляхом до ПА ОБСЄ

2 липня, 2024 вiвторок
12:56
Світ Вікторія Спартц

Конгресменку українського походження з республіканської партії США Вікторії Спартц звинуватили у порушенні правил носіння вогнепальної зброї в міжнародному аеропорту у штаті Вірджинія

Зміст

Про це пишуть The Hill та АР.

Зазначається, що цей інцидент трапився 28 червня у Вашингтонському міжнародному аеропорту імені Даллеса. Управління транспортної безпеки заявило, що під час перевірки співробітники аеропорту виявили вогнепальну зброю 38 калібру, яка не була заряджена.

Управління транспортної безпеки США дозволяє пасажирам подорожувати з вогнепальною зброєю, але вона повинна бути задекларована в авіакомпанії та упакована в жорсткий чохол в зареєстрованому багажі пасажира. Водночас вогнепальна зброя заборонена на пунктах контролю безпеки.

В офісі конгресменки заявили, що вона нібито випадково привезла порожній пістолет у своїй валізі. За словами речника Спартц, це трапилося перед міжнародним вильотом представниці конгресу з аеропорту Даллеса на засідання парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі в Румунії.

Таким чином, якщо провину Спартц доведуть у суді, її можуть ув'язнити терміном на один рік. В іншому випадку їй випишуть штраф на $2500.

  • Комітет з етики Палати представників США розслідує поводження конгресменки Спартц з підлеглими у відповідь на численні скарги.

Теги:
Кримінал
зброя
США
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