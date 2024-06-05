У США розслідують поведінку конгресвумен Спартц через скарги підлеглих, - Politico

Про це пише Politico з посиланням на анонімних помічників законодавиці.

Зазначається, що приводом для розслідування стали численні скарги про нібито "зловживання", "загальну токсичність" і "лють" республіканки від штату Індіана.

За словами підлеглих Спартц, конгресменка зокрема скорочує зарплати та забороняє підлеглим спілкуватися з журналістами. Також кілька людей пішли з команди після досить короткого терміну роботи на політикиню.



У статті йдеться, що отримавши повідомлення про етичне розслідування, Спартц відповіла, що "не розуміє, про що йдеться". Її радник згодом відповів, що співробітники Комітету з етики не зв’язувалися із нею.

"Конгресменка вже давно критикує те, що занадто багато людей у Вашингтоні хочуть влади, грошей і привілеїв, а потім розвертаються і нічого не роблять. Коли система притягається до відповідальності, ми отримуємо анонімні чутки і перебільшені історії", - сказав радник Спартц.

Видання нагадує, що на праймериз минулого місяця Спартц перемогла вісьмох конкурентів, включно з представником штату Чаком Гудрічем, який витратив на кампанію майже втричі більше коштів, ніж вона.

Тоді ж Гудріч розкритикував ставлення Спартц до своїх підлеглих, назвавши її "найгіршим босом в усьому Конгресі", згідно зі звітом Politico за 2022 рік.

"Маніакальна поведінка. Вона кричить і проклинає, називаючи їх дебілами та ідіотами. Судячи з інтерв'ю з півдюжиною співробітників, Вікторія Спартц уникала звільнень, а натомість знущалася над ними, поки вони не пішли", - наголосив Гудріч.

У відповідь на попередні повідомлення Спартц висловила вдячність своїм співробітникам і сказала, що працює "надзвичайно важко в темпі, який не для всіх під силу".