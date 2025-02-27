Конституційний суд Болгарії зобов'язав ЦВК перерахувати голоси парламентських виборів

Про це інформує Європейська правда, посилаючись на отримане у розпорядження рішення суду.

Йдеться про парламентські вибори, які відбулися у жовтні 2024 року.

Вказано, що було проведено аудит даних з понад 2,2 тис. виборчих дільниць - це 17% від загальної кількості. Встановлено, що на майже половині з них було змінено кількість голосів, поданих за списки кандидатів. Ще на третині кількість бюлетенів, визнаних недійсними, не відповідала фактичним результатам аудиту.

Відтак, Конституційний суд Болгарії постановив, що Центрвиборчком має перерахувати всі бюлетені та голоси й встановити нові результати.

"Лише після того, як Центральна виборча комісія здійснить перерахунок фактичних голосів виборців за партії та коаліції, які брали участь у виборах, Конституційний суд зможе ухвалити рішення про те, чи були вибори 27 жовтня 2024 року незаконними й щодо яких саме народних депутатів", – вказано у рішенні суду.