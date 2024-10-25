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Контакти між Путіним і Маском стовідсотково існують: ексдепутат держдуми РФ Пономарьов пояснив їхню мету

Тетяна Нижник
25 жовтня, 2024 п'ятниця
17:08
Світ Ілон Маск

Ексдепутат держдуми РФ, член Виконавчої Ради Зʼїзду Народних Депутатів РФ Ілля Пономарьов припустив, якою може бути роль Маска у разі перемоги Трампа та як це вплине на міжнародну політику

Зміст

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Контакти між Путіним і Маском, безсумнівно, існують, адже Путін поважає лише одне – гроші. Як кажуть у Москві, "гроші перемагають зло". Для Путіна це головна мрія, щоб підсумкові перемовини відбулися між Маском, Абрамовичем та, наприклад, Рінатом Ахметовим з українського боку, і щоб вони все вирішили між собою, а потім довели результати до відповідних світових лідерів. Він вважає, що там, де гроші, там і рішення, і вплив. Путін поважає Трампа саме тому, що він мільярдер. Хоча Путін багатший за Трампа, він все одно вважає їх представниками одного клубу. Маск, як один з найзаможніших людей світу, також заслуговує на повагу Путіна. Маск висловлюється в дуже цинічному ключі, що відповідає цінностям Путіна. Ілон Маск не є поганою людиною, але він зовсім не досвідчений у міжнародній політиці та не дуже добре розуміє, що відбувається. Він орієнтований на хайп, піар і гучні оголошення. Йому потрібна увага, і заради цього він готовий робити що завгодно", - розповів Пономарьов.

  • Зазначимо, The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед посадовців США повідомило, що Ілон Маск підтримує регулярні контакти з Путіним з кінця 2022 року.
Теги:
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Україна
Росія
Володимир Путін
Дональд Трамп
Ілон Маск
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