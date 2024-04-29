Кордон із РФ і Білоруссю треба мінувати вже зараз, - польський генерал Скшипчак
Колишній командувач сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак заявив, що хоча конфлікт Росії з НАТО здається йому малоймовірним, на кордоні з РФ та Білоруссю треба побудувати укріплення та робити мінні поля вже зараз
Про це він сказав в інтерв'ю Delfi.
"Досвід війни в Україні показує, що знання про те, як будувати укріплення, оборонні позиції, мінні поля, щоб зупинити ворога, знову актуальні. Я вважаю, що польські та литовські кордони з Росією треба зміцнювати, розміщувати ешелоновані мінні поля вже зараз, у мирний час", - наголосив польський генерал.
Він переконаний, що у воєнний час укріплення на прикордонних територіях будувати може бути вже запізно, тож і Литва, і Польща мають розпочати будівництво потужних укріплень зараз.
"І ховати це не треба. І Лукашенко і Путін повинні знати, що, якщо вони вирішуватимуть розпочати війну, їхнім військам доведеться долати настільки укріплені райони, що це вимагатиме величезних жертв із боку їхніх військових", - наголосив Скшипчак.
Натомість він зазначив, що загрози повномасштабної війни в Європі зараз немає, поки триває війна в Україні. На думку генерала, у росіян немає потенціалу, щоб розпочати цю війну, проте Європі потрібно готуватися, створювати збройні сили, що складаються з добре озброєних та вмотивованих солдатів.
"Якщо ми будемо сильними, жодна війна не розпочнеться", - підкреслив генерал.
- Напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що загроза для поляків із боку Росії більш ніж реальна, додавши, що Путін не зупиниться на війні в Україні.
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