Кордон із РФ і Білоруссю треба мінувати вже зараз, - польський генерал Скшипчак

Про це він сказав в інтерв'ю Delfi.

"Досвід війни в Україні показує, що знання про те, як будувати укріплення, оборонні позиції, мінні поля, щоб зупинити ворога, знову актуальні. Я вважаю, що польські та литовські кордони з Росією треба зміцнювати, розміщувати ешелоновані мінні поля вже зараз, у мирний час", - наголосив польський генерал.

Він переконаний, що у воєнний час укріплення на прикордонних територіях будувати може бути вже запізно, тож і Литва, і Польща мають розпочати будівництво потужних укріплень зараз.

"І ховати це не треба. І Лукашенко і Путін повинні знати, що, якщо вони вирішуватимуть розпочати війну, їхнім військам доведеться долати настільки укріплені райони, що це вимагатиме величезних жертв із боку їхніх військових", - наголосив Скшипчак.

Натомість він зазначив, що загрози повномасштабної війни в Європі зараз немає, поки триває війна в Україні. На думку генерала, у росіян немає потенціалу, щоб розпочати цю війну, проте Європі потрібно готуватися, створювати збройні сили, що складаються з добре озброєних та вмотивованих солдатів.

"Якщо ми будемо сильними, жодна війна не розпочнеться", - підкреслив генерал.