"Корумпований режим не здатний працювати на зміцнення України": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 17 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 17 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 17 квітня іноземні ЗМІ запустили два фейки та одну маніпуляцію.
Маніпуляція: "Найбільший корабель Військово-Морських Сил України гниє в Миколаєві. Він уособлює систематичну неспроможність корумпованого режиму після перевороту на Майдані працювати на зміцнення України і ставити на перше місце добробут її народу", – ірландський журналіст Чей Боуз написав у X.
Дезінформація: "Росіяни, всупереч пропаганді на Заході, дуже добре ставилися до всіх, хто добровільно йшов до них і здавався в полон. Насправді українських солдатів, ймовірно, краще годували і надавали кращу медичну допомогу, ніж коли вони перебували у складі власних збройних сил", – заявив американський оглядач Дуглас Макгрегор.
Фейк: Американський економіст Джеффрі Сакс заявив: "Коли уряд Віктора Януковича став на заваді розширенню НАТО, оскільки він мудро вірив у нейтралітет України як мосту між нервовою Росією та експансіоністським військовим Альянсом США, Штати скинули його в лютому 2014 року".
- Раніше іноземні ЗМІ поширювали закид, що в Україні скасували вибори, а українці не мають права голосу.
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