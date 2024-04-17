"Корумпований режим не здатний працювати на зміцнення України": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 17 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 17 квітня іноземні ЗМІ запустили два фейки та одну маніпуляцію.

Маніпуляція: "Найбільший корабель Військово-Морських Сил України гниє в Миколаєві. Він уособлює систематичну неспроможність корумпованого режиму після перевороту на Майдані працювати на зміцнення України і ставити на перше місце добробут її народу", – ірландський журналіст Чей Боуз написав у X.



Дезінформація: "Росіяни, всупереч пропаганді на Заході, дуже добре ставилися до всіх, хто добровільно йшов до них і здавався в полон. Насправді українських солдатів, ймовірно, краще годували і надавали кращу медичну допомогу, ніж коли вони перебували у складі власних збройних сил", – заявив американський оглядач Дуглас Макгрегор.



Фейк: Американський економіст Джеффрі Сакс заявив: "Коли уряд Віктора Януковича став на заваді розширенню НАТО, оскільки він мудро вірив у нейтралітет України як мосту між нервовою Росією та експансіоністським військовим Альянсом США, Штати скинули його в лютому 2014 року".