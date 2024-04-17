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"Корумпований режим не здатний працювати на зміцнення України": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 17 квітня

17 квітня, 2024 середа
13:51
Світ фейк

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 17 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 17 квітня іноземні ЗМІ запустили два фейки та одну маніпуляцію. 

Маніпуляція: "Найбільший корабель Військово-Морських Сил України гниє в Миколаєві. Він уособлює систематичну неспроможність корумпованого режиму після перевороту на Майдані працювати на зміцнення України і ставити на перше місце добробут її народу", – ірландський журналіст Чей Боуз написав у X.
 
Дезінформація: "Росіяни, всупереч пропаганді на Заході, дуже добре ставилися до всіх, хто добровільно йшов до них і здавався в полон. Насправді українських солдатів, ймовірно, краще годували і надавали кращу медичну допомогу, ніж коли вони перебували у складі власних збройних сил", – заявив американський оглядач Дуглас Макгрегор.
 
Фейк: Американський економіст Джеффрі Сакс заявив: "Коли уряд Віктора Януковича став на заваді розширенню НАТО, оскільки він мудро вірив у нейтралітет України як мосту між нервовою Росією та експансіоністським військовим Альянсом США, Штати скинули його в лютому 2014 року". 

  • Раніше іноземні ЗМІ поширювали закид, що в Україні скасували вибори, а українці не мають права голосу.
Теги:
Україна
Росія
Миколаїв
Віктор Янукович
військові
Війна з Росією
ВМСУ
фейк
НАТО
США
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