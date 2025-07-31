Кошти нам не заморожують, але Єврокомісія чекає реформ від України, - Висоцька
Європейська комісія не планує заморожувати фінансову допомогу Україні, однак очікує на впровадження низки ключових реформ
Про це в ефірі Еспресо сказала кореспондентка Тетяна Висоцька.
"Офіційно європейці вітають те, що Україна змогла повернути антикорупційні органи на шлях незалежності. Речник Європейської комісії Ґійом Мерсьє підтвердив, що після ухвалення й підписання нового закону щодо НАБУ та САП, Єврокомісія не має планів заморожувати фінансування України
Водночас публічно Ґійом Мерсьє зазначив, що Європейська комісія ще повинна ознайомитися з фінальним текстом закону, щоб пересвідчитися, що це саме той документ, на який вони очікували. Якщо ж це той самий закон, то Єврокомісія вважає, що він містить усі необхідні запобіжники, щоб НАБУ та САП залишалися незалежними антикорупційними органами", - зауважила Висоцька.
За словами кореспондентки, також верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас написала в Twitter підбадьорливий пост, де зазначила, що Україна дуже швидко повернулася на шлях європейських цінностей. Адже основоположними принципами ЄС є боротьба з корупцією та верховенство права.
"Антикорупція та дотримання правових норм - головні меседжі Євросоюзу до України. Європейські чиновники наголошують: шлях до членства в ЄС передбачає постійні реформи. ЄС навіть надав Україні список першочергових реформ, яких очікує від України:
- якнайшвидше призначення голови Бюро економічної безпеки;
- поновлення міжнародних експертів у складі Вищої кваліфікаційної комісії суддів;
- призначення чотирьох суддів, які вже пройшли міжнародну перевірку;
- відмова від суперечливих проєктів змін до Кримінального кодексу;
- ухвалення закону про адміністративне судочинство.
Це ті зміни, яких вимагають уже зараз, якщо Україна хоче продовжити свій рух до членства в ЄС. Тобто кошти нам не заморожують, але Єврокомісія чекає реформ від України", - наголосила Висоцька.
- Верховна Рада України у четвер, 31 липня, проголосувала за законопроєкт №13533 про посилення повноважень НАБУ й САП, який ініціював президент України.
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