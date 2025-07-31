Кошти нам не заморожують, але Єврокомісія чекає реформ від України, - Висоцька

Про це в ефірі Еспресо сказала кореспондентка Тетяна Висоцька.

"Офіційно європейці вітають те, що Україна змогла повернути антикорупційні органи на шлях незалежності. Речник Європейської комісії Ґійом Мерсьє підтвердив, що після ухвалення й підписання нового закону щодо НАБУ та САП, Єврокомісія не має планів заморожувати фінансування України

Водночас публічно Ґійом Мерсьє зазначив, що Європейська комісія ще повинна ознайомитися з фінальним текстом закону, щоб пересвідчитися, що це саме той документ, на який вони очікували. Якщо ж це той самий закон, то Єврокомісія вважає, що він містить усі необхідні запобіжники, щоб НАБУ та САП залишалися незалежними антикорупційними органами", - зауважила Висоцька.

За словами кореспондентки, також верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас написала в Twitter підбадьорливий пост, де зазначила, що Україна дуже швидко повернулася на шлях європейських цінностей. Адже основоположними принципами ЄС є боротьба з корупцією та верховенство права.

"Антикорупція та дотримання правових норм - головні меседжі Євросоюзу до України. Європейські чиновники наголошують: шлях до членства в ЄС передбачає постійні реформи. ЄС навіть надав Україні список першочергових реформ, яких очікує від України:

- якнайшвидше призначення голови Бюро економічної безпеки;

- поновлення міжнародних експертів у складі Вищої кваліфікаційної комісії суддів;

- призначення чотирьох суддів, які вже пройшли міжнародну перевірку;

- відмова від суперечливих проєктів змін до Кримінального кодексу;

- ухвалення закону про адміністративне судочинство.

Це ті зміни, яких вимагають уже зараз, якщо Україна хоче продовжити свій рух до членства в ЄС. Тобто кошти нам не заморожують, але Єврокомісія чекає реформ від України", - наголосила Висоцька.

Верховна Рада України у четвер, 31 липня, проголосувала за законопроєкт №13533 про посилення повноважень НАБУ й САП, який ініціював президент України.





