Кожен із них хоче, щоб інший вважав його божевільним: Портников про погрози Трампа Кремлю

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст, публіцист і ведучий Віталій Портников.

"Усі ці розмови про удари по Москві, про Tomahawk - це сигнали Вашингтона на адресу Кремля, мовляв, ми наразі виступаємо проти будь-яких ударів по Москві, не збираємося надавати українцям жодних ракет, але це залежить від вашої поведінки - сьогодні не бажаємо, завтра забажаємо, ви знаєте, у нас президент непередбачуваний. І, до речі, сам Дональд Трамп розповідав, що користується саме такими прийомами. Ми ж бачили цю плівку, виток якої з'явився в американських медіа, де він розповідав, що ще під час своєї першої каденції погрожував Путіну: якщо той нападе на Україну, він ударить по Москві", - зауважив Портников.

За його словами, розмови про удари по Москві, виток яких відбувся спеціально і навіть був прокоментований Білим домом, - це продовження цієї самої тактики.

"Що росіяни вирішать, що я (Трамп, - ред.) божевільний, і будуть поводитися відповідним чином. Але ми не знаємо найголовнішого - чи дійсно Путін вважає Трампа божевільним? Чи звертає він серйозну увагу на всі ці фокуси? А може, він вважає, що не гратиме з Трампом у його ігри, а сам буде блефувати, щоб налякати американського президента - наприклад, погрожувати ядерною зброєю", - припустив Портников.

Журналіст також додав, що це абсолютно слушна боротьба двох людей, кожен з яких хотів би, щоб інший вважав його божевільним. І це холоднокровні люди.

"Може, емоційні. Може, Трамп дійсно прагне поваги. Але він розраховує свої кроки й сигнали. І багато чого залежатиме від того, як Москва організує або не організує діалог із Дональдом Трампом у ці 50 днів. Чи взагалі Путін захоче організовувати діалог? А може, він вирішить, що ігноруватиме Трампа і не звертатиме уваги на його погрози, - тоді Трамп почне хвилюватися: він виступив із такою сильною погрозою, а Путін не звертає жодної уваги.

І що тоді робити? Або посилювати погрози, або самому шукати уваги Путіна, щоб про щось із ним домовитися, аби не довелося через 50 днів іти на такі заходи, на які Трамп не хотів би йти. Тут, як ми розуміємо, можливі різні повороти", - наголосив Портников.