Білий дім запевнив, що США за 50 днів запровадять вторинні санкції й високі тарифи проти РФ, якщо вона не припинить вогню в Україні
Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що адміністрація Дональда Трампа запровадить вторинні санкції та тарифи проти РФ, якщо за 50 днів в Україні не досягнуть припинення вогню. Обмеження також торкнуться країн, що купують російську нафту
Про це вона сказала під час брифінгу.
"Якщо протягом 50 днів в Україні не буде припинення вогню або мирної угоди, Росія зіткнеться з дуже високими тарифами і вторинними санкціями", – підкреслила Левітт, додавши, що обмеження торкнуться і держав, які купують нафту в Москви.
Речниця запевнила: такі дії "завдадуть глибокої шкоди російській економіці".
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"І я хочу додати, що президент прагне, аби війна закінчилася дипломатичним рішенням. Він наполягає на цьому. Його адміністрація провела багато годин і багато часу, намагаючись вирішити цю війну", – додала вона.
- 14 липня Дональд Трамп заявив, що запровадить вторинні мита для РФ, які можуть сягнути 100%, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди з Україною.
- Натомість заступник голови Ради безпеки Російської Федерації й колишній президент Росії Дмітрій Медвєдєв назвав заяву Трампа про 50-денний термін для Росії на укладання мирної угоди з Україною "декоративним ультиматумом".
- Сенатор-республіканець Ліндсі Грем порадив Путіну зателефонувати верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї, якщо тому цікаво, що станеться на 51-й день після невиконання умов Трампа щодо війни в Україні.
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