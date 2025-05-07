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Країни Балтії діяли рішуче, навіть коли міжнародна спільнота ще не визначилася з позицією, – нардепка Іонова

Оксана Ліховід
7 травня, 2025 середа
19:10
Світ Марія Іонова

Народна депутатка України, голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО, закріпленого в Конституції України Марія Іонова в інтерв’ю ведучому програми "Європейський простір" Юрію Фізеру зазначила, що країни Балтії стали стратегічними союзниками України в широкому сенсі

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Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Балтійські країни завжди були для України ідеологічними друзями. Вони проявляли підтримку ще під час Помаранчевої революції та Революції гідності, маючи інституційну пам'ять про радянське минуле та розуміння загроз, які несе РФ. Сьогодні ці держави стали стратегічними союзниками України в широкому сенсі: не лише з ідеологічного погляду, а й у питаннях політики, безпеки, гуманітарної та військової підтримки.

Країни Балтії підтримують Україну на рівні ЄС та НАТО, активно допомагають в адвокації питань, пов'язаних із загрозами з боку Росії, як у європейському, так і в трансатлантичному контексті. Вони постійно здійснюють візити, демонструючи реальну підтримку. Наприклад, Естонія ще на початку повномасштабної війни надала Україні критично важливе озброєння, розуміючи, що без перемоги України вони самі не вистоять. Це свідчить про глибоке усвідомлення загрози з боку РФ", - зауважила Іонова.

За словами народної депутатки, військова допомога з боку країн Балтії є суттєвою. Нещодавно знову було виділено близько 100 млн євро на закупівлю військової допомоги. Також ці країни активно підтримують санкційний тиск на Росію на рівні ЄС та сприяють адвокації українських інтересів у США. Гуманітарна підтримка також вражає: вони турбуються про людей з України, які вимушені були покинути країну й зараз живуть у країнах Балтії. Ці країни можна справді назвати стратегічними партнерами.

"Окрім цього, країни Балтії інвестують у військово-промисловий комплекс України, маючи власні технології й розуміючи, що українські Збройні Сили захищають європейські кордони. Найбільша кількість волонтерів та громадських організацій, які допомагають Україні з початку повномасштабної війни, була саме з країн Балтії. Вони діяли рішуче навіть тоді, коли міжнародна спільнота ще не визначилася із позицією", - наголосила Іонова.

Народна депутатка також додала, що на парламентському рівні Україна має з країнами Балтії системний зв'язок. Разом ухвалюються заяви, готуються резолюції. Ці документи не залишаються лише словами, вони завжди підкріплені діями. Балтійські держави також активно виступають у Європейському парламенті проти гібридних загроз з боку Росії, зокрема інформаційних атак.

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