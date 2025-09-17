Кращого часу для Китаю може й не бути, щоб стати геополітичним лідером світу, - експерт Несвітайлов

Таку думку в етері Еспресо висловив експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

"Китай сьогодні відчуває себе максимально чудово. Сі Цзіньпін відчуває свою повну домінацію над Дональдом Трампом. Він же ж просто бачить, як Трамп плазує перед його васалом Путіним і звісно буде відчувати величезне задоволення від цього. Зараз, Дональд Трамп для того, щоб мати змогу поговорити з ним телефоном, змушений ще на 90 днів продовжити відстрочку блокування Tik-Tok в США. Адже була така інформація, що Сі Цзіньпін взагалі не планує погоджуватись на телефонну бесіду з Трампом", - пояснив Несвітайлов.

Експерт наголосив, що іншого шансу отримати такого нерішучого й боязкого президента США у Китаю може й не бути. Тому очевидно, що лідер КНДР буде лише прискорювати процес становлення Китаю світовим геополітичним лідером.

"Сі Цзіньпіну просто немає причин зупинятись. Йому потрібно лише нарощувати темпи. Оскільки, такого шансу стати геополітичним лідером світу просто може не бути. Такої жалюгідної й боязкої персони, як Дональд Трамп, який очолює США, просто вже може й бути. Або коли він ще натрапить на таку боязку й нерішучу Європу, якою вона є зараз. Це просто золотий час для Китаю реалізувати свої амбіції й помститись всім, кому вони хочуть", - підсумував він.