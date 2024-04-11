Кремль намагається зменшити напругу у вірмено-російських відносинах, - ISW
У Росії намагаються зменшити напругу у вірмено-російських відносинах на тлі постійних зусиль Вірменії дистанціюватися від політичних і безпекових відносин з Росією
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
"Речник Кремля Дмитро Пєсков спробував применшити напругу у вірмено-російських відносинах на тлі постійних зусиль Вірменії дистанціюватися від політичних і безпекових відносин з Росією", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 10 квітня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян найближчим часом зустрінуться для обговорення "існуючих питань" вірмено-російських відносин.
Того ж дня Пашинян заявив, що вірмено-російські відносини "переживають не найкращі часи" і що Вірменія "не зробила жодного неправильного кроку" в цих відносинах. За його словами, вірмено-російські відносини переходять від "історичного" характеру до "реальних" відносин, ймовірно, посилаючись на зростаюче невдоволення нездатністю і небажанням Росії підтримувати інтереси Вірменії в Нагірному Карабасі та зростаючий інтерес Вірменії до поглиблення співпраці із Заходом.
"Пашинян заявив, що Вірменія все ще обмірковує, чи братиме вона участь у саміті Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) 8 травня, і не згадав, чи прийде він на інавгурацію президента Путіна 5 травня", - додали аналітики.
- Нещодавно ISW припускав, що Росія, ймовірно, намагається встановити військову та політичну владу над Вірменією, а також хоче кинути виклик суверенітету країни.
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