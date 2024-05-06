Кулеба назвав три складові, від яких залежить успіх розвитку європейської оборонної промисловості

Про це він заявив на онлайн-форумі оборонних індустрій Україна - ЄС, інформує пресслужба МЗС.

За словами міністра, перша складова - це створення спільного оборонно-промислового простору в рамках ЄС, а також країн-партнерів і країн-кандидатів.

Зокрема, спільний оборонно-промисловий простір допоможе подолати проблеми, які виникають через використання різних видів зброї та боєприпасів, вважає міністр.

Друга складова, на думку Кулеби, - це довгострокове планування, контракти та закупівлі. Він наголосив, що стратегія ЄС вже зробила важливий крок у цьому напрямку, і "ми очікуємо її швидкої практичної імплементації на національному та міжурядовому рівнях".

Третя складова полягає у посиленні співпраці між оборонними галузями України та ЄС.

Міністр підкреслив, що сьогодні Україна є європейським центром оборонної промисловості. За його словами, багато урядів і компаній вже співпрацюють зі своїми українськими колегами, і вигоди від цього величезні.