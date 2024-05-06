Кулеба назвав три складові, від яких залежить успіх розвитку європейської оборонної промисловості
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що існує три складові, від яких залежить успіх розвитку європейської оборонної промисловості
Про це він заявив на онлайн-форумі оборонних індустрій Україна - ЄС, інформує пресслужба МЗС.
За словами міністра, перша складова - це створення спільного оборонно-промислового простору в рамках ЄС, а також країн-партнерів і країн-кандидатів.
Зокрема, спільний оборонно-промисловий простір допоможе подолати проблеми, які виникають через використання різних видів зброї та боєприпасів, вважає міністр.
Друга складова, на думку Кулеби, - це довгострокове планування, контракти та закупівлі. Він наголосив, що стратегія ЄС вже зробила важливий крок у цьому напрямку, і "ми очікуємо її швидкої практичної імплементації на національному та міжурядовому рівнях".
Третя складова полягає у посиленні співпраці між оборонними галузями України та ЄС.
Міністр підкреслив, що сьогодні Україна є європейським центром оборонної промисловості. За його словами, багато урядів і компаній вже співпрацюють зі своїми українськими колегами, і вигоди від цього величезні.
- 5 березня Європейська комісія представила оборонно-промислову програму на рівні ЄС, що стала першою в історії. Зокрема, до неї залучена українська промисловість.
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