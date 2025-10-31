Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ Латвійський Сейм проголосував за вихід з конвенції, що захищає жінок

Латвійський Сейм проголосував за вихід з конвенції, що захищає жінок

Катерина Ганжа
31 жовтня, 2025 п'ятниця
05:31
Світ Латвія

У четвер, 30 жовтня, парламент Латвії, всупереч позиції прем’єр-міністерки та президента, проголосував за вихід зі Стамбульської конвенції, спрямованої на боротьбу з насильством щодо жінок

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Стамбульська конвенція, прийнята Радою Європи і підписана десятками держав-членів, визначає насильство проти жінок як порушення прав людини і стосується різних форм гендерного насильства.

Однак латвійські противники конвенції вважають, що вона запроваджує визначення гендеру, яке виходить за межі біологічної статі та трактує його як соціальне явище. Вони переконані, що чинного національного законодавства цілком достатньо для боротьби з насильством за ознакою статі.

Однією з партій, що виступили за вихід, став "Союз зелених і селян", який порушив коаліційну узгодженість і підтримав позицію опозиції. У підсумку рішення про вихід із конвенції підтримали 56 зі 100 депутатів парламенту.

"Це жодним чином не вплине на боротьбу з домашнім насильством. Захист від нього існував у латвійському законодавстві ще до Стамбульської конвенції", - зазначив член парламенту від Союзу зелених та фермерів Гунарс Гутріс.

Як повідомив громадський мовник LSM, у середу близько 5000 людей протестували проти виходу з договору в центрі Риги. Прем’єр-міністерка Евіка Сіліна звернулася до протестувальників, висловивши підтримку продовженню дії конвенції.

"Це буде нищівним ударом по позиціях Латвії в Європейському Союзі, а також на міжнародному рівні", - заявив очільник парламентської групи Прогресивних партій Андріс Суваєв.

Для довідки. Стамбульська конвенція була підписана у 2011 році у Стамбулі та набула чинності у 2014 році після ратифікації більшості країн ЄС. Латвія ратифікувала договір у 2023 році і тепер може стати другою країною, яка офіційно вийде з нього після Туреччини, яка зазнала критики з боку Єврокомісії після виходу у 2021 році.

Подібні спроби виходу з конвенції були також у Польщі у 2020 році та в Чеській Республіці минулого року, проте там політичні зміни відтермінували або заблокували процеси виходу.

  • Нагадаємо, Україна підписала Стамбульську конвенцію у листопаді 2011 року, а ратифікувала 20 червня 2022 року. 

 

Теги:
Новини
Суспільство
Латвія
Читайте також:
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Автор Дар'я Куркіна
29 жовтня, 2025 середа
"Думаю, що ми отримаємо дуже хороший результат для всього світу", - Трамп про зустріч із Сі 30 жовтня
Володимир Кудрицький в суді
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
30 жовтня, 2025 четвер
Зе-судилище. Як ворога Галущенка Кудрицького карають за те, що він зберіг державні гроші
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін, 30 жовтня 2025 року
Автор Катерина Ганжа
30 жовтня, 2025 четвер
"Багато говорили про Україну": у Південній Кореї відбулася зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна
Київ
+10.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.72
    Купівля 41.72
    Продаж 42.19
  • EUR
    Купівля 48.41
    Продаж 49.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
31 жовтня
05:46
Ford, форд
Ford відкликає понад 227 тис. автомобілів у США через проблеми з лобовим склом та сидіннями
01:39
Дональд Трамп
Трамп встановив найменший щорічний ліміт 7500 біженців для в'їзду до США - АР
01:13
Ізраїльтяни
Підліток загинув під час ультраортодоксального протесту в Єрусалимі
2025, четвер
30 жовтня
23:54
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган звинуватив Німеччину в ігноруванні "геноциду" Ізраїлю у Газі
23:17
Дмитро Лубінець
Омбудсман закликав ТЦК і громадян не порушувати закон
22:29
Екскомандира київського "Беркуту" заочно засудили до 10 років за ґратами
22:11
На фото: принц Ендрю
Король Британії Чарльз III позбавив свого брата Ендрю титулів через зв'язки з Епштейном
21:51
Андрій Юсов
РФ скоротила обсяги переробки нафтопродуктів на 18-20% через українські удари, – Юсов
21:46
Ексклюзив
Фронт за 27 км від Сум, до міста вже долітають КАБи, - Бобиренко
21:18
Оновлено
Нідерланди
У Нідерландах відбулися позачергові парламентські вибори: соціал-ліберальна D66 перемагає популіста Вілдерса
21:13
Міністерка розвитку Німеччини Рім Алабалі-Радован
Міністерка розвитку ФРН у Києві закликала німецькі компанії більше допомагати у відновленні України
21:07
Володимир Зеленський
"Нормальні так не воюють": Зеленський про удар РФ по Слов'янській ТЕС, внаслідок якого є загиблі та поранені
20:45
Оновлено
Вибух в сортувальному центрі Укрпошти у Києві
У сортувальному центрі Укрпошти в Києві вибухнула посилка: постраждали 5 людей
20:41
Огляд
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін
Тактичне перемир’я і тема України: що стоїть за зустріччю Сі та Трампа
20:29
Ексклюзив
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
Через економічні кроки рейтинг Трампа в США знизився до 39%, - Добрянський
20:00
OPINION
Короткий тлумачний словник фразеології Дональда Трампа
19:47
Угорщина
В Угорщині після пожежі на НПЗ розробили законопроєкт на випадок надзвичайної ситуації з постачанням палива
19:35
Польща та США
США запевнили Польщу, що не скорочуватимуть присутність своїх військ у країні
19:28
Ексклюзив
Краматорськ
Нинішня осінь суттєво відрізняється ставленням окупантів до населення, - пресофіцер 100-ї ОМБр Хомінський
18:59
репортаж з роботи групи оповіщення ТЦК у Львові
У Кременчуці чоловік влаштував стрілянину в ТЦК: поранено двох військових
18:58
Оновлено
Володимир Кудрицький
Екскерівник Укренерго Кудрицький вийшов із СІЗО під заставу в 13,7 млн грн
18:54
Ексклюзив
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін, 30 жовтня 2025 року
"Трамп й Сі Цзіньпін не обговорювали війну в Україні змістовно": дипломат Безсмертний назвав дві ключові ознаки
18:50
Оновлено
Андрія Ярмоленко (на передньому плані) та Валерій Бондар, "Динамо" - "Шахтар"
Кубок України: "Динамо" перемогло "Шахтар", результати інших матчів 1/8 фіналу
18:43
вибухи вночі
У Чернігові внаслідок удару РФ пошкоджено телевежу, містян закликали не наближатися до споруди
18:23
Покровськ
Заяви РФ про "блокування" Покровська не відповідають дійсності, Сили оборони проводять зачистку міста, - Угруповання військ "Схід"
18:17
Володимир Путін оголошує про створення "буферної зони" вздовж кордону РФ (22 травня 2025 року)
Путін наказав окупантам організувати журналістам "коридори" до Покровська, Мирнограда й Купʼянська. МЗС України відреагувало
18:06
OPINION
Справа Кудрицького: є політична воля кинути людину у вʼязницю
17:39
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У Резерв+ зʼявилася відстрочка для батьків, які самостійно виховують дітей
17:37
когенераційна установка в Одесі
"Ми змогли забезпечити 475 МВт розподіленої генерації, але на якому паливі працюватимуть установки, якщо буде пошкоджена газова інфраструктура?" – представниця ПРООН в Україні Юлія Рибак
17:30
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї. У Кремлі відреагували
17:24
Ексклюзив
Сумщина
Щодня росіяни застосовують понад 20 КАБів по території Сумщини, - заступник голови райради Біцак
17:21
Ексклюзив
Володимир Кудрицький в суді
Жодних втрат для Укренерго не було: нардепка Совсун про справу Кудрицького
17:01
Геннадій Тимченко
Міжнародні активи "Лукойлу" планує придбати компанія, яку заснував олігарх з оточення Путіна
16:38
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану й мобілізації на 90 днів
16:30
Генштаб, війна, фронт, ЗСУ, Сили оборони
З початку доби на фронті відбулося 70 боїв, росіяни здійснили 24 атаки на Покровському напрямку
16:09
TikTok
Китай погодився продати США американські активи TikTok
16:08
Ексклюзив
Аліна Соколенко
Війна стала драйвером для бізнесу і багато українських компаній уже можуть дати фору міжнародним, – голова ASDE Аліна Соколенко
16:02
OPINION
Василь Пехньо
Покровськ. Що там відбувається?
15:49
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:48
Оновлено
світло
У всіх областях України поновили погодинні відключення електроенергії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV