Летить на 2 000 км, несе 13 бомб: Іран представив новий безпілотник

Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає Дзеркало тижня.

Як заявляє Іран, новітній безпілотник, який отримав назву Gaza, обладнаний турбогвинтовим двигуном і має дальність польоту 2000 км. Розмах його крил - 21 метр. Вказано, що завдяки супутниковому зв'язку він може перелетіти з Ірану до Ізраїлю, переносячи 13 високоточних бомб, на відміну від Shahed-129, який несе лише чотири вибухівки. Іран заявляє, що безпілотник вже готовий до експлуатації.

Видання вказує, що Іран представив новий флагман своєї оборонної промисловості на міжнародній виставці озброєнь в Досі, яка відбулася цього місяця, і це була перша демонстрація безпілотника за межами Ірану.

"США запровадили санкції проти міністерства оборони Ірану, яке забронювало виставковий стенд у Досі, через його зв'язки з російськими військовими, а також санкції проти іранських виробників безпілотників. Вашингтон також визначив Корпус вартових Ісламської революції, який контролює оборонну промисловість Ірану, як терористичну організацію", - нагадує видання.

Колишній катарський чиновник заявив, що запрошення Ірану на виставку було частиною політики Дохи. Вони хотіли заспокоїти Тегеран, дозволивши символічну присутність. Крім того, присутність Ірану на виставці дала можливість західним агентствам зібрати розвідувальну інформацію про новітні технології країни.

Втім, на думку видання, "присутність Ірану на виставці оборонної промисловості поставила Катар, американського союзника, на території якого розташована найбільша в регіоні американська військова база, в незручне становище".