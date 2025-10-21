Лідер Ірану Хаменеї відхилив пропозицію Трампа відновити ядерні перемовини

Про це пише Reuters із посиланням на державні медіа Тегерану.

"Трамп каже, що він укладає угоду, але якщо угода супроводжується примусом, а її результат заздалегідь визначений, це не угода, а скоріше нав'язування та знущання", – заявив Хаменеї.

Іран та Штати провели 5 раундів непрямих ядерних перемовин – ті закінчилися 12-денною війною, коли в червні США та Ізраїль атакували ядерні обʼєкти Тегерану.

Зокрема, минулого тижня Трамп сказав, що було б чудово, якби Вашингтон міг домовитися про мирну угоду з Іраном після початку припинення вогню в Газі між Ізраїлем ХАМАС.

"Президент США з гордістю каже, що вони бомбили та знищили ядерну промисловість Ірану. Дуже добре, продовжуй мріяти! Яке це має відношення до Америки, незалежно від того, чи є у Іран ядерні об'єкти чи ні? Ці втручання є недоречними, неправильними та примусовими", – прокоментував слова глави США Хаменеї.