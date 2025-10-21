Лідер Ірану Хаменеї відхилив пропозицію Трампа відновити ядерні перемовини
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї відхилив пропозицію президента Дональда Трампа щодо відновлення ядерних переговорів зі США. Також він заявив: Америка не знищила іранські ядерні можливості
Про це пише Reuters із посиланням на державні медіа Тегерану.
"Трамп каже, що він укладає угоду, але якщо угода супроводжується примусом, а її результат заздалегідь визначений, це не угода, а скоріше нав'язування та знущання", – заявив Хаменеї.
Іран та Штати провели 5 раундів непрямих ядерних перемовин – ті закінчилися 12-денною війною, коли в червні США та Ізраїль атакували ядерні обʼєкти Тегерану.
Зокрема, минулого тижня Трамп сказав, що було б чудово, якби Вашингтон міг домовитися про мирну угоду з Іраном після початку припинення вогню в Газі між Ізраїлем ХАМАС.
"Президент США з гордістю каже, що вони бомбили та знищили ядерну промисловість Ірану. Дуже добре, продовжуй мріяти! Яке це має відношення до Америки, незалежно від того, чи є у Іран ядерні об'єкти чи ні? Ці втручання є недоречними, неправильними та примусовими", – прокоментував слова глави США Хаменеї.
- У суботу, 18 жовтня, Іран оголосив про вихід зі Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA) — міжнародної угоди 2015 року, яка обмежувала його ядерну програму в обмін на зняття санкцій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.46 Купівля 41.46Продаж 41.95
- EUR Купівля 48.31Продаж 49
- Актуальне
- Важливе