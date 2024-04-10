Лідер ХАМАС заявив про загибель внаслідок ударів по Газі трьох його синів

Про це повідомляє Al Jazeera.

За словами Ісмаїла Ганії, у Газі загинули три його сини та декілька внуків. Це нібито сталось внаслідок удару по табору біженців на заході міста.

Це не перші члени родини політичного лідера ХАМАС, які загинули під час війни. Ще одного сина вбили в лютому, його брата і племінника - у жовтні, а в листопаді загинув внук Ганії.

"Через кров мучеників і біль поранених ми створюємо надію, ми створюємо майбутнє, ми створюємо незалежність і свободу для нашого народу і нашої нації", - заявив Ісмаїл Ганія.

Водночас політичний лідер ХАМАСу заявив, що загибель родичів не змінить їхню позицію на поточних переговорах про припинення вогню.