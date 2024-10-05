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Лідер німецького ХДС Мерц пропонує створити чотиристоронню контактну групу по Україні

Юлія Лаврук
5 жовтня, 2024 субота
18:03
Світ

Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц пропонує створити контактну групу у складі Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі з питань європейського післявоєнного устрою України

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Про це пише DW.

На думку Мерца, поряд зі США, саме ці чотири країни "мають достатній політичний, економічний і військовий потенціал, і можливості, щоб вплинути на формування політичного порядку в Європі після агресивної російської війни".

Він зазначив, що саме тому влада цих чотирьох країн має вже зараз створити контактну групу глав урядів або міністрів закордонних справ.

Лідер ХДС також назвав дві необхідні умови для співпраці та розробки пропозицій. По-перше, пропозиції щодо мирного плану не повинні висуватися Німеччиною поодинці, "а тільки в тісній координації з цими європейськими партнерами".

По-друге, у країнах Східної та Центральної Європи, а особливо в Україні, "ніколи не повинно складатися враження, що політична карта Європи перемальовується у них за спиною".

Крім того, Мерц розкритикував заклики до "швидкого укладення" мирної угоди між Україною та Москвою та наголосив, що "переговори можливі лише тоді, коли Москва усвідомлює, що подальші територіальні захоплення неможливі військовим шляхом".

"Відмова від подальшої оборони України, можливо, призведе до миру (і до кінця України) швидше, але на умовах, що сподобаються пані Сарі Ваґенкнехт і "Альтернативі для Німеччини". Однак це вже не буде та Європа і свобода, за яку боролися батьки-засновники ЄС і народи Східної Європи після розпаду Радянського Союзу", - додав Мерц.

  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна надає найбільше підтримки Україні серед інших європейських держав, і запевнив, що так буде й надалі.

Теги:
Україна
Польща
Франція
Німеччина
Війна з Росією
Велика Британiя
Світ про Україну
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