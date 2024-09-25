Шольц пообіцяв, що Німеччина залишиться лідером із підтримки України в Європі
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна надає найбільше підтримки Україні серед інших європейських держав, і запевнив, що так буде й надалі
Про це він сказав журналістам у Нью-Йорку, передає Укрінформ.
"Як усі в Україні знають, ми надаємо їй найбільшу підтримку у Європі. І ми залишатимемося такими. Ми також дуже надійні в підтримці, яку надаємо", - заявив він.
За його словами, наразі Німеччина наполегливо працює над тим, щоб підтримка, яку надає Європа Україні, мала довгострокову перспективу.
"Як економічно сильні держави, ми, країни G7, разом з іншими розробили план надання Україні 50 млрд доларів. Тепер ми забезпечимо, щоб Європа зробила свій внесок у те, аби європейська частка могла бути швидко надана, щоб наші друзі в Канаді, США, Великій Британії та Японії також могли зробити свій внесок", - зазначив канцлер.
- Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку заявила про необхідність покласти край російсько-українській війні.
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