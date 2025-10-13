Лідери ЄС прагнуть досягти угоди щодо використання заморожених активів РФ на користь України на саміті у Брюсселі, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників видання, ЄС розглядає цей крок як єдиний реальний спосіб забезпечити стійке фінансування України, оскільки інші джерела підтримки вичерпуються.

Після досягнення політичної згоди виконавча лідери блоку планують підготувати юридичну пропозицію щодо механізму вивільнення коштів до другого кварталу наступного року.

За планами ЄС, Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки. Блок також обговорює, як зберегти замороження коштів на основі голосування більшістю, а не одностайності, як зараз.

Координація щодо використання заморожених активів також ведеться з союзниками з G7, зокрема США та Великою Британією. Загалом країни G7 заморозили активи російського центрального банку на суму близько 300 млрд доларів.