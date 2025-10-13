Лідери ЄС прагнуть досягти угоди щодо використання заморожених активів РФ на користь України на саміті у Брюсселі, - Bloomberg
Лідери Європейського Союзу на саміті у Брюсселі наступного тижня планують досягти угоди щодо використання близько 200 млрд євро заморожених активів російського центрального банку на користь України
Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.
За словами співрозмовників видання, ЄС розглядає цей крок як єдиний реальний спосіб забезпечити стійке фінансування України, оскільки інші джерела підтримки вичерпуються.
Після досягнення політичної згоди виконавча лідери блоку планують підготувати юридичну пропозицію щодо механізму вивільнення коштів до другого кварталу наступного року.
За планами ЄС, Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки. Блок також обговорює, як зберегти замороження коштів на основі голосування більшістю, а не одностайності, як зараз.
Координація щодо використання заморожених активів також ведеться з союзниками з G7, зокрема США та Великою Британією. Загалом країни G7 заморозили активи російського центрального банку на суму близько 300 млрд доларів.
- Мин лого тижня Бельгія окреслила свої "червоні лінії" щодо використання заморожених російських активів для фінансування позики на репарації Україні в розмірі 140 млрд євро, вимагаючи від країн ЄС гарантій спільного покриття ризиків.
