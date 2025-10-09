Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Премʼєр Бельгії закликав до угоди про розподіл ризиків з ЄС через використання заморожених російських активів

Премʼєр Бельгії закликав до угоди про розподіл ризиків з ЄС через використання заморожених російських активів

Дар'я Тарасова
9 жовтня, 2025 четвер
09:19
Світ Бельгія

Бельгія окреслила свої "червоні лінії" щодо використання заморожених російських активів для фінансування позики на репарації Україні в розмірі 140 млрд євро, вимагаючи від країн ЄС гарантій спільного покриття ризиків

Зміст

Про це пише Politico.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер припустив, що схема Комісії щодо використання заморожених російських активів фактично рівнозначна конфіскації. Тому Бельгія визначила свої "червоні лінії" щодо використання російських активів для фінансування репараційного кредиту Україні на суму 140 млрд євро. Ідеться зокрема про угоду з країнами ЄС про розподіл усіх поточних та майбутніх ризиків, пов'язаних з планом, на суму, що перевищує 170 млрд євро.

У ЄС поспішили розвіяти занепокоєння Бельгії щодо кредиту напередодні вирішального саміту лідерів Євросоюзу 23 жовтня. Досягнення політичної угоди на саміті прокладе шлях до висунення юридичної пропозиції.

Серед 27 країн ЄС Бельгія має найбільше зацікавленості, оскільки саме тут розташований фінансовий депозитарій Euroclear, який зберігає більшу частину російських державних активів, заморожених після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Уряд Бельгії побоюється, що країна стане відповідальною за будь-які юридичні та фінансові претензії, подані Росією. Тому закликає всі країни ЄС гарантувати кредитування, що фактично означає використання грошей платників податків для покриття будь-яких витрат.

"Ці гарантії не можуть обмежуватися 170 млрд євро готівкою, які Комісія пропонує мобілізувати. Потенційний ризик може бути набагато вищим за номінальну суму", – заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер лідерам ЄС під час неформального саміту минулого тижня в Копенгагені.

Він додав ще одну умову: "гарантії не припиняються автоматично після зняття санкцій. Арбітражні процедури можуть виникнути ще через роки".

У заяві — переліку тезисів для обговорення, переданих європейським лідерам 1 жовтня — детально описані "червоні лінії", які Де Вевер означив для колег-лідерів та виконавчої влади ЄС, які шукають обхідні шляхи, щоб зробити план прийнятним для Бельгії.

Сюди входять непідтримка жодних заходів, які можна було б інтерпретувати як конфіскацію активів; юридично обов'язкові, суворо виконані гарантії того, що європейські країни розділятимуть усі поточні та майбутні ризики як для Euroclear, так і для Бельгії; та угода про негайне накопичення коштів, якщо Euroclear потрібно буде повернути активи Росії, наприклад, після мирної угоди.

"Заява прем'єр-міністра Бельгії викликала багато складних питань, і вони досі розглядаються", — сказав високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності.
 

e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
9 жовтня
10:04
БПЛА, шахед, дрон
Сили ППО вночі знешкодили 87 зі 112 російських дронів
10:01
OPINION
Tomahawk для України. Трамп думає про ринок для свого ВПК
09:38
Оновлено
безпілотник, дрон
У Волгоградській області після атаки БПЛА загорілися газопереробний завод і нафтоперекачувальна станція
09:35
Анонс
Вірджил ван Дейк, збірна Нідерландів
Відбір на ЧС-2026: розклад матчів і трансляцій 9 жовтня
09:35
Ексклюзив
Людмила Денісова
Правозахисниця Денісова розповіла про можливості для професійної адаптації ветеранів і ветеранок
08:50
Ексклюзив
Енергетика, споживання електроенергії
Цього року я значно оптимістичніший щодо проходження зими, - експерт з енергетики Закревський
08:44
Оновлено
Атака РФ на Україну 9 жовтня: на Одещині масштабні пожежі, 5 людей постраждали
08:11
Терористи РФ, російська армія, окупант
За добу росіяни втратили 1020 окупантів, 15 артсистем і танк
08:01
OPINION
Нобелівку з миру цьогоріч не слід давати нікому
07:55
Вознесенський Банченський монастир
Як митрополит УПЦ МП Лонгин вигнав із дитячого будинку свого сина: нове розслідування Едгара Каланчі
07:53
Австрія може відмовитися від проведення Євробачення у разі дискваліфікації Ізраїлю. Це загрожує штрафом у 40 млн євро
07:42
Аналітика
FPV дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit
Європа і "стіна дронів": чому це розмита ідея, яку стримує бюрократія й байдужість. Пояснюємо
07:30
Ексклюзив
Віктор Орбан
Наразі вирішується питання, як розібратися з ветом Орбана на вступ України до ЄС, - Капсамун
06:55
Дональд Трамп
Трамп заявив, що після врегулювання семи воєн сподівається врегулювати "ситуацію з Росією"
06:24
Уряд передав Міноборони додаткові понад 36,6 млрд грн, передбачених Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості
06:06
Оновлено
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали "перший етап мирного плану", але бомбардування Гази тривають
00:58
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни атакували Сумщину дронами і авіабомбами: 3 людей загинули, є поранені
00:15
Дональд Трамп
"Я можу поїхати туди десь наприкінці тижня": Трамп повідомив про плани відвідати Близький Схід
2025, середа
8 жовтня
23:42
У Києві затримали громадянина Молдови, якого підозрюють у підпалах релейних шаф Укрзалізниці на замовлення РФ
22:56
Оновлено
У Києві здетонував невідомий вибуховий пристрій у квартирі житлового будинку: загинув чоловік
22:44
Ексклюзив
Валерій Залужний
Заява Залужного щодо неучасті у виборах піде йому на користь, - політолог Рейтерович
22:32
Оновлено
Від початку доби відбулося 162 бої, найактивніше росіяни атакують на Покровському напрямку
22:18
Ексклюзив
Ігор Луценко
Мобілізації на технічному та виробничому рівні в Україні немає, - військовослужбовець Ігор Луценко
21:40
застосунок Дія
Українці зможуть розлучитися у Дії: Уряд ухвалив постанову
21:23
Ексклюзив
окупант
"Багато можна знайти причин": Гетьман про активізацію росіян на Донбасі
21:11
Володимир Зеленський
"Погодив СБУ деякі плани, асиметричні відповіді на війну РФ": Зеленський зробив заяву після зустрічі з Малюком
20:02
OPINION
Формат Арестовича – псевдоінтелектуальність
19:54
Ексклюзив
Олег Синютка
"Була альтернатива - оформити диктатуру": нардеп Синютка про продовження повноважень місцевим радам
19:52
Кріштіану Роналду
Роналду став першим футболістом-мільярдером, - Bloomberg
19:43
Валерій Залужний
"Я не створюю ні штабів, ні партій": Залужний заявив, що не підтримує проведення виборів під час війни
19:40
Огляд
Урсула фон дер Ляєн
Криза довіри у Брюсселі: чому фон дер Ляєн знову опинилася під ударом Європарламенту
19:39
фейкові новини, fake news
"Бійці ЗСУ під Купʼянськом залишилися без їжі та води й відмовляються воювати": ЦПД спростував новий фейк РФ
19:30
Ексклюзив
Молдова референдум
Аналітик Капсамун пояснив, який головний козир допоміг Санду перемогти на виборах
19:08
У Південній Кореї зацікавлені, щоб брати участь у відновленні України, - посол Кічанг
19:01
САУ "Богдана"
"Стріляють, але не влучають": Тетяна Чорновол про проблему зі снарядами для САУ "Богдана"
18:59
Ексклюзив
ЗСУ
"Є відчуття, що ворог активізувався": начальник відділення комунікацій 60-ї ОМБр Білоусов про Лиманський напрямок
18:41
Ексклюзив
Іван Плачков
Ексміністр Плачков розповів, як людям готуватися до можливих зупинок подачі газу та тепла через обстріли РФ
18:32
гроші, бюджет
Держава з 2022 року витратила 5 млн на "експертизу" порно, - ЕП
18:20
Республіка Корея та ПРООН передали спеціалізовані автівки прифронтовим регіонам
18:01
OPINION
Ціни на газ: щастя популізму крокує країною
Більше новин
