Премʼєр Бельгії закликав до угоди про розподіл ризиків з ЄС через використання заморожених російських активів

Про це пише Politico.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер припустив, що схема Комісії щодо використання заморожених російських активів фактично рівнозначна конфіскації. Тому Бельгія визначила свої "червоні лінії" щодо використання російських активів для фінансування репараційного кредиту Україні на суму 140 млрд євро. Ідеться зокрема про угоду з країнами ЄС про розподіл усіх поточних та майбутніх ризиків, пов'язаних з планом, на суму, що перевищує 170 млрд євро.

У ЄС поспішили розвіяти занепокоєння Бельгії щодо кредиту напередодні вирішального саміту лідерів Євросоюзу 23 жовтня. Досягнення політичної угоди на саміті прокладе шлях до висунення юридичної пропозиції.

Серед 27 країн ЄС Бельгія має найбільше зацікавленості, оскільки саме тут розташований фінансовий депозитарій Euroclear, який зберігає більшу частину російських державних активів, заморожених після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Уряд Бельгії побоюється, що країна стане відповідальною за будь-які юридичні та фінансові претензії, подані Росією. Тому закликає всі країни ЄС гарантувати кредитування, що фактично означає використання грошей платників податків для покриття будь-яких витрат.

"Ці гарантії не можуть обмежуватися 170 млрд євро готівкою, які Комісія пропонує мобілізувати. Потенційний ризик може бути набагато вищим за номінальну суму", – заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер лідерам ЄС під час неформального саміту минулого тижня в Копенгагені.

Він додав ще одну умову: "гарантії не припиняються автоматично після зняття санкцій. Арбітражні процедури можуть виникнути ще через роки".

У заяві — переліку тезисів для обговорення, переданих європейським лідерам 1 жовтня — детально описані "червоні лінії", які Де Вевер означив для колег-лідерів та виконавчої влади ЄС, які шукають обхідні шляхи, щоб зробити план прийнятним для Бельгії.

Сюди входять непідтримка жодних заходів, які можна було б інтерпретувати як конфіскацію активів; юридично обов'язкові, суворо виконані гарантії того, що європейські країни розділятимуть усі поточні та майбутні ризики як для Euroclear, так і для Бельгії; та угода про негайне накопичення коштів, якщо Euroclear потрібно буде повернути активи Росії, наприклад, після мирної угоди.

"Заява прем'єр-міністра Бельгії викликала багато складних питань, і вони досі розглядаються", — сказав високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності.

