Лідери ЄС відклали рішення щодо використання російських активів для України
Після саміту в Брюсселі 23 жовтня лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України
Про це йдеться у комюніке.
Європейська рада доручила Єврокомісії та Раді ЄС продовжити роботу над питанням використання російських активів для України й повернутися до нього на наступному засіданні.
"Відповідно до законодавства ЄС, активи Росії мають залишатися замороженими, доки вона не припинить агресивну війну проти України та не компенсує завдані збитки", - йдеться у документі.
Читайте також: ЄС продовжить фінансувати Україну наступні 2 роки з використанням заморожених активів РФ, - Кошта
Водночас Європейська рада зобов’язалася забезпечити нагальні фінансові потреби України у 2026–2027 роках, зокрема у сфері військової та оборонної підтримки.
Також Єврокомісію закликали якнайшвидше підготувати варіанти фінансової підтримки, враховуючи оцінку потреб України.
- У межах участі президента Володимира Зеленського в саміті Європейської ради 23 жовтня в Брюсселі українська делегація зустрілася з низкою лідерів країн Євросоюзу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.64 Купівля 41.64Продаж 42.12
- EUR Купівля 48.3Продаж 48.97
- Актуальне
- Важливе