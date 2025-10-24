Лідери ЄС відклали рішення щодо використання російських активів для України

Про це йдеться у комюніке.

Європейська рада доручила Єврокомісії та Раді ЄС продовжити роботу над питанням використання російських активів для України й повернутися до нього на наступному засіданні.

"Відповідно до законодавства ЄС, активи Росії мають залишатися замороженими, доки вона не припинить агресивну війну проти України та не компенсує завдані збитки", - йдеться у документі.

Водночас Європейська рада зобов’язалася забезпечити нагальні фінансові потреби України у 2026–2027 роках, зокрема у сфері військової та оборонної підтримки.

Також Єврокомісію закликали якнайшвидше підготувати варіанти фінансової підтримки, враховуючи оцінку потреб України.