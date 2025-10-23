Посилення тиску на РФ, оборонна підтримка, енергетична стійкість: українська делегація провела низку зустрічей з лідерами країн ЄС

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров у telegram-каналі.

"У фокусі – посилення тиску на Росію, оборонна підтримка України, енергетична стійкість та подальша євроінтеграція", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Володимир Зеленський провів зустрічі з головою Європейської ради Антоніу Коштою, президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем’єр-міністрами Чехії, Польщі, Фінляндії та Італії – Петром Фіалою, Дональдом Туском, Петтері Орпо та Джорджею Мелоні.

Зокрема, сторони обговорили 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, який передбачає обмеження щодо "тіньового" нафтового флоту, банківської та фінансової систем, заборону на імпорт російського СПГ і вперше — санкції проти криптоплатформ та схем обходу санкцій.

Умєров поінформував, що під час зустрічей сторони також обговорили 30-й пакет оборонної допомоги Фінляндії на суму 52 млн євро та участь Гельсінкі в ініціативі PURL із внеском 100 млн євро, що є конкретним кроком у посиленні оборони України.

Делегації також порушували теми подальшого розширення оборонної підтримки в межах програм SAFE і PURL та постачання далекобійних засобів ураження.

Окрім цього лідери держав обговорили посилення системи ППО України, відновлення енергетичної інфраструктури після російських ударів та можливість використання заморожених активів РФ для підтримки обороноздатності держави.

Окрему увагу приділили питанню спільних оборонно-промислових проєктів, спрямованих на зміцнення українського ВПК.

"Україна вдячна європейським партнерам за послідовну підтримку, лідерство та практичні рішення, які щодня зміцнюють нашу спроможність боронити життя і свободу людей", - наголосив Умєров.