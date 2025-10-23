Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ Посилення тиску на РФ, оборонна підтримка, енергетична стійкість: українська делегація провела низку зустрічей з лідерами країн ЄС

Посилення тиску на РФ, оборонна підтримка, енергетична стійкість: українська делегація провела низку зустрічей з лідерами країн ЄС

Марія Музиченко
23 жовтня, 2025 четвер
23:45
Світ

Українська делегація провела низку двосторонніх зустрічей із лідерами країн Євросоюзу 23 жовтня в рамках участі президента Володимира Зеленського у засіданні Європейської ради в Брюсселі

Зміст

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров у telegram-каналі.

"У фокусі – посилення тиску на Росію, оборонна підтримка України, енергетична стійкість та подальша євроінтеграція", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Володимир Зеленський провів зустрічі з головою Європейської ради Антоніу Коштою, президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем’єр-міністрами Чехії, Польщі, Фінляндії та Італії – Петром Фіалою, Дональдом Туском, Петтері Орпо та Джорджею Мелоні.

Читайте також: Євросоюз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти РФ

Зокрема, сторони обговорили 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, який передбачає обмеження щодо "тіньового" нафтового флоту, банківської та фінансової систем, заборону на імпорт російського СПГ і вперше — санкції проти криптоплатформ та схем обходу санкцій.

Умєров поінформував, що під час зустрічей сторони також обговорили 30-й пакет оборонної допомоги Фінляндії на суму 52 млн євро та участь Гельсінкі в ініціативі PURL із внеском 100 млн євро, що є конкретним кроком у посиленні оборони України.

Читайте також: Фінляндія й Литва також долучаються до ініціативи PURL, - кореспондентка Висоцька з Брюсселя

Делегації також порушували теми подальшого розширення оборонної підтримки в межах програм SAFE і PURL та постачання далекобійних засобів ураження.

Окрім цього лідери держав обговорили посилення системи ППО України, відновлення енергетичної інфраструктури після російських ударів та можливість використання заморожених активів РФ для підтримки обороноздатності держави.

Читайте також: ЄС продовжить фінансувати Україну наступні 2 роки з використанням заморожених активів РФ, - Кошта

Окрему увагу приділили питанню спільних оборонно-промислових проєктів, спрямованих на зміцнення українського ВПК.

"Україна вдячна європейським партнерам за послідовну підтримку, лідерство та практичні рішення, які щодня зміцнюють нашу спроможність боронити життя і свободу людей", - наголосив Умєров.

  • 23 жовтня напередодні саміту Коаліції охочих Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном, премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та премʼєркою Італії Джорджею Мелоні.
Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
ППО
Фінляндія
Дональд Туск
ВПК
Війна з Росією
Емманюель Макрон
санкції ЄС проти Росії
Рустем Умєров
оборона та безпека
Фрідріх Мерц
Читайте також:
вибух, ракетна атака
Автор Марина Клюєва
22 жовтня, 2025 середа
"Не просто рядові підприємства, а унікальні": військовий експерт Ступак про цілі Сил оборони на території РФ
Автор Юрій Мартинович
21 жовтня, 2025 вiвторок
Як ім'я "торговця смертю" стало символом людської величі: 192 роки від народження Альфреда Нобеля
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Автор Оксана Ліховід
21 жовтня, 2025 вiвторок
Закріпилися на дні Дніпра: Братчук про прорив ворога на правий берег Херсонщини
Київ
+10.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.64
    Купівля 41.64
    Продаж 42.12
  • EUR
    Купівля 48.3
    Продаж 48.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
24 жовтня
00:06
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація у ніч на 24 жовтня
2025, четвер
23 жовтня
23:56
Оновлено
Олександр Караваєв і Віталій Буяльський, Динамо, УПЛ
"Самсунспор" обіграв "Динамо" у Лізі конференцій
22:57
Дональд Трамп
Трамп не побачив з боку РФ достатнього інтересу для просування миру в Україні, - Білий дім
22:32
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
З початку доби на фронті відбулося 103 бої, 31 з них – на Покровському напрямку
22:15
"Не вимагаємо НМТ чи інших іспитів": у Міносвіти назвали професії, до вступу на які намагаються підштовхнути абітурієнтів
22:09
Ексклюзив
Трамп і Путін
Трамп зміг забрати у Путіна головний козир, - політолог Рейтерович
21:43
Армія+
В Армія+ додали функцію переведення між Нацгвардією та ЗСУ онлайн
21:40
Артем Бондаренко ( в центрі), "Шахтар" - "Легія"
"Шахтар"програв "Легії" у Лізі конференцій
21:25
Ексклюзив
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Для Путіна буде прийнятна лише одна угода про мир, - експерт-міжнародник Краєв
21:16
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Трамп та Сі Цзіньпін зустрінуться 30 жовтня у Південній Кореї, - Білий дім
21:15
Литва прапор
Російські літаки Су-30 та Іл-78 порушили повітряний простір Литви
21:15
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Безсмертний проаналізував, як зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном може вплинути на Путіна
21:07
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Наразі Путін знімає останню сорочку, щоб реалізувати своє бажання створити рокадну дорогу на сході, - генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос
20:41
газ
Уряд виділив 8,4 млрд грн на закупівлю імпортного газу в опалювальний сезон
20:24
Ліонель Мессі (ліворуч)
Мессі продовжив контракт з "Інтер Маямі": до якого року аргентинець продовжуватиме кар'єру
20:15
Оля Полякова
Команда Олі Полякової поскаржилася організаторам Євробачення на правила Нацвідбору на конкурс
20:01
Актуальні вакансії на Львівщині
Майже вдвічі більше вакансій, ніж безробітних: у Мінекономіки назвали причини браку кадрів в Україні
20:01
OPINION
Звернення лідерів чеченського спротиву до ПАРЄ: історична подія
19:58
Ексклюзив
Віталій Кулик
У РФ під ніж можуть піти українські "політичні мігранти", і навіть Янукович, - політолог Кулик
19:30
Ексклюзив
Дональд Трамп
"Ані Трамп, ані Геґсет такого дозволу не давали": дипломат Безсмертний про удари по території РФ
19:23
Чанпен Чжао
Трамп помилував засудженого засновника криптовалютної біржі Binance
19:11
російський диктатор Володимир Путін
"Жодна країна, що поважає себе, ніколи не діє під тиском": Путін про нові санкції США
19:07
Оновлено
Володимир Зеленський
Посилення ППО й захист енергетики: Зеленський провів зустрічі з Макроном, Туском, Мерцом і Мелоні
18:58
Пожежа у Ставропольському краї на складі нафтопродуктів
ГУР ліквідувало трьох російських десантників у центрі Ставрополя
18:56
Новини компаній
European Property Awards
Перемога в конкурентній боротьбі: українці везуть нагороди додому
18:42
Антоніу Кошта
ЄС продовжить фінансувати Україну наступні 2 роки з використанням заморожених активів РФ, - Кошта
18:33
Огляд
Від радянських танків у Будапешті до дружби з Кремлем: про забуті уроки Угорської революції 1956 року
18:28
Володимир Зеленський
Зеленський: Китай допомагає Росії та не зацікавлений у перемозі України
18:21
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Безсмертний: Нові санкції США вплинуть на РФ, але не змінять стратегічних планів Путіна
18:09
Володимир Зеленський
Україна має власну зброю, здатну бити на 3 тис. км вглиб РФ, - Зеленський
18:05
OPINION
Санкції Трампа — не про швидке закінчення війни
18:01
Аналітика
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Чому Трамп "прозрів" щодо Росії? Фактор Китаю
18:00
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Головна проблема  – це відсутність ракет, ще одна – довга черга: Згурець про перспективи отримання Україною 25 систем Patriot
17:46
Російська дезінформація
"Українка обурюється якістю гуманітарної допомоги": ЦПД попередив про новий фейк РФ у польських соцмережах
17:30
Інтерв’ю
бомбосховище, укриття
Як вберегти психічне здоров’я дитини під час війни. Розмова з психологинею Іриною Королець
17:29
У Британії арештували трьох підозрюваних у шпигунстві для РФ
17:04
Партнерський матеріал
Дія, мобільний застосунок “Дія”
Ідентифікація клієнтів небанківських фінансових установ через “Дію”
16:55
уразили нафтопереробний завод у Рязані
Сили оборони уразили нафтопереробний завод у Рязані та склад боєприпасів у Білгородській області РФ
16:52
видобуток нафти, нафта
Китайські держкомпанії призупинили закупівлю нафти з РФ після американських санкцій проти "Роснафти" і "Лукойла", - Reuters
16:23
Ексклюзив
санкції проти РФ
Багато шкоди принесе економіці РФ: кореспондентка Еспресо з Брюсселя про 19-й пакет санкцій
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV