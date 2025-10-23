ЄС продовжить фінансувати Україну наступні 2 роки з використанням заморожених активів РФ, - Кошта
Європейський Союз погодиться на продовження фінансування України протягом наступних 2 років, зокрема, використовуючи заморожені російські активи
Про це сказав президент Ради ЄС Антоніу Кошта.
"Ми ухвалимо політичне рішення щодо забезпечення фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки, в тому числі на придбання військової техніки", – заявив Кошта.
Очікується, що Єврокомісія висуне офіційну юридичну пропозицію стосовно використання активів РФ.
Премʼєр Бельгії, яка володіє замороженими активами, Барт Де Вевер оголосив про 3 вимоги, аби використовувати зазначені кошти на користь України. Так, політик заликав усіх членів ЄС розділити витрати у випадку можливих судових позовів з боку Москви та зробити внески, якщо кошти доведеться повернути.
Окрім того, він вважає, що в таку схему слід залучити і ті російські активи, які зберігаються в інших державах.
"Якщо вимоги будуть виконані, ми можемо рухатися вперед. Якщо ні, я зроблю все, що в моїх силах, на європейському рівні, а також на національному рівні, політично та юридично, щоб зупинити це рішення", - сказав Де Вевер.
- Раніше Бельгія окреслила свої "червоні лінії" щодо використання заморожених російських активів для фінансування позики на репарації Україні в розмірі 140 млрд євро, вимагаючи від країн ЄС гарантій спільного покриття ризиків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.65 Купівля 41.65Продаж 42.12
- EUR Купівля 48.3Продаж 48.97
- Актуальне
- Важливе