ЄС продовжить фінансувати Україну наступні 2 роки з використанням заморожених активів РФ, - Кошта

Про це сказав президент Ради ЄС Антоніу Кошта.

"Ми ухвалимо політичне рішення щодо забезпечення фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки, в тому числі на придбання військової техніки", – заявив Кошта.

Очікується, що Єврокомісія висуне офіційну юридичну пропозицію стосовно використання активів РФ.

Премʼєр Бельгії, яка володіє замороженими активами, Барт Де Вевер оголосив про 3 вимоги, аби використовувати зазначені кошти на користь України. Так, політик заликав усіх членів ЄС розділити витрати у випадку можливих судових позовів з боку Москви та зробити внески, якщо кошти доведеться повернути.

Окрім того, він вважає, що в таку схему слід залучити і ті російські активи, які зберігаються в інших державах.

"Якщо вимоги будуть виконані, ми можемо рухатися вперед. Якщо ні, я зроблю все, що в моїх силах, на європейському рівні, а також на національному рівні, політично та юридично, щоб зупинити це рішення", - сказав Де Вевер.